不想再過度依賴北京？柬埔寨從川普關稅戰「認清現實」，欲仿新加坡遊走中美夾縫生存

長期被視為中國在東南亞最親密盟友的柬埔寨，對外立場似乎正悄悄在轉變。柬埔寨現任副總理孫占托（Sun Chanthol）近日接受《金融時報》（FT）專訪，他表示、為了避免捲入美中兩大強權的對抗漩渦，柬埔寨正尋求一條減少過度依賴中國經濟支援的發展模式，並認識到自己必須「分散投資」，才是該國生存的唯一出路。

孫占托指出，打從美國總統川普（Donald Trump）宣布「解放日」，並威脅對柬埔寨課徵高達49%懲罰性關稅時，金邊當局就知道這是一個巨大的警訊。雖然目前已透過貿易談判，順利將出口稅率調降至19%，大致與鄰近的東南亞國家持平，但這已讓柬埔寨意識到，絕對不能繼續走「依賴單一國家」老路。

廣告 廣告

這位華裔副總理還引用柬埔寨諺語「當大象打架時，你最好躲開」，藉此形容當前柬埔寨面臨的處境。孫占托坦言，身為小國、他們承擔不起選邊站後，可能產生的嚴重代價，因此在不久的未來，柬埔寨必須透過不選邊站才能生存，這個模式似乎是有意模仿鄰居新加坡，遊走中美兩強、不但兩邊不得罪，還可以從中獲得好處。

雖然從實際數據來看，中國目前仍是柬埔寨最大的外資來源與貿易夥伴，更是當地製造業材料的核心供應國，但美方步步進逼的政策，正迫使柬埔寨必須自我轉型。為了實現降低對北京依賴，孫占托透露，自己近期頻繁前往美、加、日、韓多國舉辦投資說明會，積極尋求更多元的西方資本，甚至遠至南美巴西或歐洲方面的投資。

2022年6月8日，中國援助柬埔寨的「雲壤海軍基地升級改造計畫」開工（AP）

另一個改變，則是本次關稅貿易談判的「重點之一」：洗產地，身為被華府公開點名，長時間協助中資企業、透過自家工廠轉運出口，藉此躲避高額關稅的違規手段，美國威脅要對這類國家出口的中國商品，課徵高達40%關稅。

對此，孫占托受訪時直言，柬埔寨很擔心、美國未來很可能進一步限制，進口產品零件包含的「中國成份」比例，目前高度倚賴中國供應鏈的他們，恐怕會成為首當其衝，為此柬國必須盡快多元化國內產業的原料供應來源，避免遭受無妄之災。

除了前述幾點改變外，身上早已被貼滿各種「負面標籤」的柬埔寨，孫占托在訪談中不斷強調，政府會逐步撕掉和做出解釋與改變。其中一個重大標籤，就是被眾多軍事媒體議論的雲壤海軍基地（Ream Naval Base），這個被懷疑專門供應中國海軍使用的基地，孫占托對此做出解釋，澄清雲壤並不屬於單一國家專用。

「越南、日本在2025年都派遣軍艦訪問當地，2026年預計也將會有美軍軍艦到訪，這些訪問都能證明，雲壤基地並非中國獨佔的軍事設施。」

2025年4月19日，日本海上自衛隊掃雷艦豐後號與江田島號造訪柬埔寨的雲壤海軍基地。（美聯社）

除了地緣政治風險，金邊當局也同時面臨嚴峻的內政外交挑戰。其中猶如「代名詞」般的網路詐騙，試圖撕去這個影響深遠負面標籤，柬埔寨近期逮捕在全球惹出大麻煩的詐騙集團首腦陳志（Chen Zhi），並將他遣送至中國接受審判，就是要藉此向外界展示、政府打擊非法詐騙、重振觀光業的決心。

此外，另一個衝擊柬埔寨商業與旅遊產業的主因，是2025年底與泰國的邊境武裝衝突，兩國雖然多次簽訂和平協議，並達成停火和解，但兩邊互信基礎非常薄弱，導致局勢依然不穩定。

2025年10月26日，泰國與柬埔寨在馬來西亞正式簽署停火協議。（美聯社）

就在政府高層喊出改變的同時，世界銀行（World Bank）也給予新的預測報告，認為柬埔寨經濟增長，會因各種因素放緩至4.8%。這個變化也讓外界好奇，這場從「中國衛星國」走向經濟自主的博弈，柬埔寨真的有辦法完成或堅持走下去嗎？

更多風傳媒報導

