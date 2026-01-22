「不想再錯過一條生命」 勇消詹能傑2年前遺憾曝光！他不捨曝：把生存機會交出去

41歲仁愛分隊小隊長詹能傑為救住戶34歲女兒羅女，不幸殉職。（翻攝當事者臉書，右圖翻攝畫面）

基隆市樂利三街「台北生活家」昨（21日）深夜大火，釀41歲仁愛分隊小隊長詹能傑與住戶34歲女兒羅女雙亡慘劇。據了解，詹能傑3度進入火場救人，不顧自己性命，拿面罩讓受困者使用不幸殉職，竟是想彌補2年前的遺憾。

年僅41歲的詹能傑昨為救人，3度進入火場救人，並提醒隊友「屋內雜物多」「衣服堆得像山一樣」，卻沒想到第3次進入火場成天人永隔。據了解，詹能傑消防資歷20年，曾參與多次重大救援任務，這次搜救為救出羅女，將共生面罩給對受困羅女，送醫搶救仍回天乏術。

不想再錯過一條生命捨身相救？

對於詹員為何違背常理拿下面罩，獨立影評人彌勒熊在社群專欄發表看法，透露「這是詹能傑小隊長在2024年2月26日深夜寫下的一段心碎自白」，指詹員2年前一次救護任務後，遺憾的PO文表示「心情極差。救護，卻救不了22週未出生的孩子」。

廣告 廣告

彌勒熊表示，這句話顯示詹在急救現場拚盡全力，並試圖與死神搶奪那個還沒來得及看世界一眼的細小生命，「也許是那次遺憾，讓他這次樂利路火警奮不顧身把面罩給了傷者」，猜測這就是為什麼詹能傑會毫不猶豫地摘下面罩，「把自己最後的生存機會也一併交了出去」。

對此，彌勒熊也呼籲大家不要再用理性的標準去苛責他的決定，「對他而言，那一刻不是失誤，而是他為了補齊心中對生命救贖的遺憾，所做出最溫柔的道別」。

更多鏡週刊報導

基隆惡火民宅衣堆像山「宛如狹窄迷宮」 初步起火原因曝光！1關鍵釀勇消受困枉死

澳網場邊爆「UU放送事故」！低胸辣妹成全場焦點 200萬人朝聖暴動：完全重點整理

金正恩視察「看美女泡澡」畫面流出 臉部表情失守挨酸：相當詭譎