不想分手！憲兵去年5月掐死同袍女友還侵犯屍體 今遭判無期徒刑定讞

去年5月新北市泰山發生驚悚命案，許姓憲兵因為不滿同袍女友提分手，懷疑她劈腿，在女方住處徒手勒死對方後，還兩度對遺體不敬。死者姐姐前來敲門關切，他還假冒死者傳簡訊給家人拖延時間，法院一二審都判決許姓憲兵無期徒刑，案件再上訴，最高院今（12）天作出判決，無期徒刑定讞。

低著頭走進法庭，他是去年5月犯下駭人命案的許姓憲兵，因為不滿被提分手，竟對女友痛下殺手。而他一、二審都被法院判處無期徒刑，案件再上訴，12日遭最高院駁回，無期徒刑定讞。

回顧整起案件，許姓憲兵因懷疑同袍女友劈腿，不甘心被分手，於是在女方住處徒手勒斃對方，甚至還兩度損壞污辱屍體，隔天早上還假冒死者身分回傳訊息給死者家屬。等到死者姊姊進房查看，驚見妹妹倒臥床上沒了生命跡象，許姓憲兵見紙包不住火，才冷血地說應該沒救了，犯後毫無悔意。

一審國民法官審理重判無期徒刑，他才改口稱「有自首」，但不被二審法官採信，最高法院再審後也認定「判決無誤」。案發至今過了一年多，死者家屬依舊心很痛，社群軟體裡貼的一字一句都是對女兒的思念，即使如今判決結果定讞，也喚不回寶貝女兒。

台北／賴心怡、楊文豪 責任編輯／施佳宜

