不想努力了！「守島人」職缺包吃住、海鮮自由還有錢拿 業者揭秘辛：只適合2類人

浙江東寨島近日發出徵才訊息，開出包食宿、無學歷要求、遠離塵囂等條件招募「守島人」，吸引許多人爭相應徵。圖／取自東方IC

近日，中國浙江舟山一份名為「守島人」的招募啟事在網路上意外爆紅。浙江中惟東寨島養殖有限公司於1月29日發布徵才訊息，開出「包食宿」、「無學歷要求」、「遠離塵囂」等條件招募2名駐島人員。消息一出，短短2天內公司電話被打爆，數百份履歷如雪片般飛來。而面對大眾對「詩與遠方」的浪漫想像，招聘負責人緊急出面降溫，直言「別盲目跟風，這活兒看著愜意，實際超艱苦。」

職缺亮點：包吃住、零消費、社恐天堂

根據陸媒《南方網》報導，這份引發熱議的工作地點位於風景旖旎的舟山岱山東寨島大黃魚圍欄養殖基地，招募公告顯示，該職位對學歷無特別要求，年齡限制在25至50歲之間，男女不限（但明確規定不可一男一女搭配駐島）。

雖然該該職缺沒有固定薪資，但公司提供全額食宿及人身保險，並根據工作完成度發放每月3000至5000元人民幣（約合新台幣1.3萬至2.2萬元）的補貼。駐島滿1個月還可領取紀念禮包，表現優秀者有機會轉正並獲得額外獎金。

許多應徵者將此視為「社恐天堂」或體驗極簡生活的絕佳機會，由於島上基本「零消費」，補貼幾乎等同於淨存，加上能免費吃海鮮、遠離都會內的壓力，吸引了大量嚮往海島生活的年輕人與白領躍躍欲試。

職責身兼「養殖工」與「網紅推手」

儘管被稱為「守島人」，但這份工作絕非單純的看守！公司總經理樂先生表示，這實際上是一個「微型海上基地管理員」的角色，工作內容繁雜且瑣碎。守島人每日職責包括：巡檢設備、記錄水溫氣溫、按標準投餵大黃魚並建立品質追溯台帳，另外，還必須懂內容創作，這是硬性門檻！應徵者需熟練操作單眼相機與無人機，並能獨立完成腳本策劃、影片拍攝、剪輯及發布，負責在網路平台上推廣生態養殖理念。

浙江舟山東寨島是一座位於岱山島以東約38公里的常年無人島。圖／取自東方IC

電話雖被打爆 但符合資格者寥寥 業者揭守島人背後秘辛

自1月30日起，公司負責人樂先生的電話便處於「被打爆」的狀態，他透露「打聽薪資的多，湊熱鬧的也很多，現在諮詢的大多是被新鮮感吸引，真正符合要求、能接受艱苦環境的沒幾個。」

樂先生強調，這份工作存在巨大的「現實落差」，島上僅有電力和Wi-Fi，沒有空調，居住條件簡陋，海風大、溫差大；飲用水和食材全靠船運，若遇惡劣天氣可能斷供。

此外，最短駐島週期為1個月，期間無法隨意離島，夜晚只能聽海浪聲，長期的孤獨與封閉環境對心理承受力是極大考驗。樂先生直言「這不是度假，是一項需要理性的工作」，他也表示，招募將進行嚴格的初篩與實地適應性考核，重點評估應徵者的身體素質與心理穩定性，並非「報名就能去」。

守島人工作究竟是「理想生活」還是「廉價勞力」？

這波「守島人」熱潮也引發了網友的兩極討論，一派網友認為這是體驗人生的夢幻機會，「1個月不長，能存錢又能治癒精神內耗」；另一派則質疑「3000元補貼要包辦養殖雜務還要會拍片剪輯，根本是廉價勞工！」

目前，該公司仍在篩選合適人選，對於那些「渴望逃離喧囂」和「社交恐懼的人」來說，這或許是一次難得的體驗，但前提是必須具備耐得住寂寞的強大內心，以及過硬的專業技能。



