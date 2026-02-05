不想卡在車陣快看！春節228連假「全台易塞路段、時程」出爐

記者李育道／台北報導

115年春節及228和平紀念日連續假期即將到來，分別自2月14日至22日、2月27日至3月1日，假期長、出遊人潮多。交通部公路局預估，連假期間各地將湧現返鄉、出遊與觀光車潮，提醒民眾提前掌握路況資訊，並多加利用公共運輸，以避開壅塞時段、降低行車負擔。

為鼓勵民眾連假期間少開車、多搭乘大眾運輸，公路局自連假前1日至最後1日推出全國性國道客運優惠措施，春節優惠期間為2月13日0時起至2月22日24時止，228和平紀念日則自2月26日0時起至3月1日24時止。期間共有88條中長途國道客運路線，春節可享6折、228連假享85折優惠，另TPASS2.0會員當月累計搭乘2至3次可再享15%回饋，累計4次以上最高可享30%回饋。

公路局也指出，旅客搭乘國道客運、臺鐵或高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費；轉乘指定幸福巴士則可免費搭乘，提醒民眾轉乘前須先於場站完成電子票證過卡，才能享有相關優惠。

在交通態勢方面，公路局分析，春節連假將以2月16日除夕及2月20日大年初四為界，假期前段以返鄉車潮為主，中段將出現短程參拜、走春及中長程闔家出遊旅次，後段則以返回工作地車流為主；228和平紀念日連假則預估自2月26日下午起陸續出現車潮，2月27日至28日觀光旅遊熱點車流明顯，返程車潮預計自2月28日下午延續至3月1日。

公路局也公布多處易壅塞路段，包括台1線水底寮至楓港、台61線鳳鼻至香山及竹南路段、中彰大橋，以及台64線、台65線、台74線、台86線、台18線等銜接國道交流道路段；觀光熱點周邊如台2線及台2乙線關渡至淡水、台2線福隆及萬里至大武崙、台3線大溪及古坑至梅山、台21線日月潭周邊等，春節期間亦須留意台3線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等參拜熱點周邊車潮。

為紓解連假交通壓力，公路局將依各路段交通特性，彈性實施替代道路導引、調整號誌時制、部分路口封閉及大貨車通行管制，並協調地方警力加強交通疏導與違規取締。另高速公路局也已針對11處國道易壅塞路段規劃替代道路，並設置導引標誌，供用路人行駛參考。

公路局提醒，用路人出發前可先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢最新路況，行車途中也可留意沿線CMS可變資訊標誌與App即時資訊，適時調整行程，避免久候塞車，讓連假行程更順暢。

春節228連假易塞路段與疏運措施。（圖／公路局提供）

