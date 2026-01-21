不想參加尾牙！他徵求「合理的理由」過來人獻妙招

歲末年終，各公司的尾牙活動陸續登場，雖然尾牙是公司為了犒賞員工而舉辦的活動，但不想參加的人也不在少數，有網友也忍不住求助其他網友，「徵求100個合理不參加尾牙的理由」，在網上引發熱議，其中不少網友會以生病、看醫生當理由。

有網友因為不想參加公司尾牙，忍不住在論壇Threads發文，好奇其他網友有沒有適合的藉口可以參考，「徵求100個合理不參加尾牙的理由」，原PO更進一步指出，希望理由具備合理、足夠婉轉，且有長遠性等條件，除了讓主管不會多問、不會意識到原PO想逃避尾牙之外，未來幾年也有理由可以推掉相關活動。

對此不少過來人分享「『不好意思，我要回家顧小孩』，任何性別年齡場合退場跟婉拒時都適用（我5年都用過這招，沒人敢追問）」、「熱水器壞掉，師傅只有尾牙時段有空來」、「朋友結婚，尾牙還有機會，結婚一生一次，好日子大家都喜歡，每年尾牙都有不同朋友結婚」、「我寫過去相親，一路用到離職都沒有問題」、「要回家遛狗，可以用十幾年」、「一律家裡有事，重要的事」、「家人要跟我一起出去玩？」

其中不少網友會以生病、看醫生當理由「你要定期回診，明年一樣，因為是定期回診」、「要看牙，牙醫都要預約的」、「不動聲色，尾牙前3天開始表現出病樣，或直接請病假到尾牙結束」、「牙醫約半年了，等不了」、「帶家人回診，很難約的診，不能取消」、「看牙醫這招很好用，而且可以加一句『在弄牙齒，只能吃粥』」、「跟主管說你要去看醫生（到醫美診所看）」。

