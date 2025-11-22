不想吃毒下肚？醫示警：帶皮水果最易誤食農藥

蔬果富含維生素C與抗氧化物質，對健康有諸多益處，但若清洗不當，可能讓農藥殘留物隨著食用進入體內。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，百香果、荔枝、龍眼、香蕉、西瓜及木瓜等帶皮水果，也需徹底清洗，避免在剝皮過程中，手上的農藥殘留轉移至果肉，影響健康。

醫師建議，選購蔬果時應以當季、本地產品為優先，並從可靠的通路購買。 （示意圖／Pixabay）

顏宗海醫師在《健康e起聊》節目中指出，台灣容易殘留農藥的蔬菜，多為連續性採收的作物，如葉菜類或豆菜類。由於台灣小農眾多，鄰近田地噴灑農藥可能造成交叉污染，不過台灣合法使用的400多種農藥，大多屬於水溶性，只要正確清洗，就能安心食用蔬果。

針對如何避免攝取農藥殘留，顏宗海醫師建議，選購蔬果時應以當季、本地產品為優先，並從可靠的通路購買。清洗方面，由於台灣農藥大多為水溶性，應使用流動的水清洗10至15分鐘，水量約一根筷子粗的水柱大小即可，這樣能有效清除大部分殘留農藥。他特別提醒，浸泡式清洗無法達到理想的清潔效果。

許多人會忽略帶皮水果也須清洗，在剝皮的過程中不知不覺吃下農藥。 （示意圖／Pixabay）

顏宗海醫師進一步表示，高溫烹煮也能破壞大部分殘留農藥，因此醫學上建議減少生菜沙拉的攝取量，改以高溫烹煮後的蔬菜為主。

對於百香果、荔枝、龍眼、香蕉、西瓜、木瓜等帶皮水果，許多人因為不會食用果皮而忽略清洗步驟。對此，顏宗海醫師強調，這些水果仍需徹底清洗，否則在剝皮過程中，手部接觸到的農藥可能會轉移至果肉，最終被人體吸收。

