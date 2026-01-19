不想和解！貝克漢長子千字文「控父母6大罪狀」 毀婚姻、羞辱「完美家庭攏係假」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。布魯克林直言「不想與家人和解」，引發外界震撼。
沉默多年為何發聲？父母操控媒體敘事 直言「不想與家人和解」
布魯克林今在IG限動貼出6篇黑底白字圖文，聲明一開始便表示，自己其實「已經沉默多年」。他寫道：「我多年來一直保持沉默，並竭盡所能希望這些事情能夠私下處理。不幸的是，我的父母以及他們的團隊持續向媒體放話，讓我別無選擇，只能站出來為自己發聲，說出部分被刊登出來的謊言背後的真相。」
他接著否認外界對他「被妻子控制」的說法，表示：「我不想與我的家人和解。我沒有被任何人控制，我只是第一次在我的人生中，為自己站出來。」
布魯克林指出，多年來父母一直在媒體上主導「完美家庭」的形象，卻與他實際的成長經驗相去甚遠。他說：「從小到大，我的父母一直在媒體上操控關於我們家庭的敘事。那些表演式的社群媒體貼文、家庭活動，以及不真實的關係，一直是我出生後所被迫生活其中的一部分。」
他更直言，近年來親眼看到父母為了維護形象，「不惜在媒體上散布無數謊言，而這些謊言往往是建立在無辜的人身上」，但他也強調：「我相信，真相終究會浮出水面。」
婚禮前後衝突全攤開！取消婚紗、逼簽姓名權 怒控干涉婚姻
談到與妮寇拉的婚姻，布魯克林指出，父母早在他2022年婚禮前，就試圖破壞兩人的關係。「我的父母從我結婚之前就不斷試圖破壞我的感情關係，而且這種行為從未停止。」他進一步指控，母親在婚禮前臨時取消為妮寇拉製作婚紗，「迫使她在最後一刻緊急另尋婚紗」。
此外，婚禮前幾週，父母更不斷施壓，要求他簽署「放棄姓名權利」的文件。他寫道：「這將影響我、我的妻子，以及我們未來的孩子。他們堅持要我在婚禮前簽字，因為一旦結婚，合約條款就會正式生效。」表示自己拒絕簽署後，「導致他們的金錢利益受影響，從那之後，他們再也沒有用同樣的方式對待我」。
布魯克林也提及婚禮籌備期間的一段衝突，指出母親因為他與妮寇拉決定讓他的保母，與妮寇拉的外婆與他們同桌，竟指責他「邪惡」。他強調：「事實上，我們雙方的父母都各自有專屬的桌位，且位置同樣緊鄰主桌。」
布魯克林還透露，婚禮前一晚，家人甚至對他表示妮寇拉「不是血親，也不算家人」。「自從我開始為自己、為我們的關係挺身而出後，我的父母無論私下或公開，都對我發動了無止盡的攻擊，並依照他們的指示把這些內容送給媒體。」
他還指出，就連自己的兄弟也被牽扯其中，「他們被派出來在社群媒體上攻擊我，直到去年夏天毫無預警地封鎖了我。」
第一支舞成一生陰影！被當眾羞辱 控訴母親行為「極不適當」
布魯克林更描述婚禮當天的「第一支舞事件」。他表示，那原本是他與妻子提前數週規劃好的浪漫共舞。但在500位賓客面前，父親的歌手好友馬克安東尼（Marc Anthony）把他叫上舞台，「站在那裡等我的卻是我的母親。」
布魯克林直言，母親當眾做出「極不適當的舞蹈舉動」，讓他「生平第一次感到如此不舒服與羞辱」。他也因此表示，希望未來能與妻子重新舉行誓言更新儀式，「創造新的回憶，帶來的是喜悅與幸福，而不是焦慮與難堪。」
他接著指出，妻子長期遭到家人不尊重，甚至被刻意邀請他過去的對象介入生活。即便如此，他仍曾為父親生日與妻子前往倫敦，卻「被冷落在飯店整整一週」，最後父親同意見面時，卻要求妮寇拉不得出席。他痛心說：「那對我來說是一記重重的耳光。」
「貝克漢品牌」永遠優先？ 布魯克林控訴：真正控制我人生的是父母
布魯克林也直言，家人重視的從來不是情感，而是「品牌」。他寫道：「在我的家庭裡，公開宣傳與代言高於一切，『貝克漢品牌』永遠優先。所謂的家庭愛，取決於你在社群媒體上發了多少貼文。」
他舉例，過去多年不斷配合各種公開活動，只為展現「完美家庭」，但當妻子請求母親協助拯救洛杉磯野火中流離失所的狗時，「她卻拒絕了」。
聲明末段，布魯克林直接回應外界對妻子的質疑。「『我的妻子控制我』這樣的說法，完全顛倒是非。真正控制我人生大部分時間的，是我的父母。」坦言自己在成長過程中長期深受焦慮所苦，但自從離開原生家庭後，這份焦慮第一次消失了，「我每天醒來，都對自己選擇的人生心懷感激，也終於找到了平靜與解脫。」
最後布魯克林寫下：「我和我的妻子，不想要一個被形象、媒體或操控塑造的人生。我們唯一想要的，是屬於我們與未來家庭的和平、隱私與幸福。」
