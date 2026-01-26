不想哭著說再見！辣模柯柯罹罕癌不敵病魔離世 「生前3大遺願」惹鼻酸
女模柯柯（柯柔羽；Chloe）不敵病魔離世，享年29歲。家屬也證實，柯柔羽於1月22日辭世，今（25日）上午家屬透過她的社群平台發布訃聞，宣布告別式將於2月15日在新北市板橋殯儀館崇仁廳舉行，公祭時間為上午9時，並同步設立「雲端訃聞頁面」，邀請親友與粉絲一同線上追思，緬懷她帶給世界的溫暖與美好。
生前留下3大遺願 盼告別式歡樂送行「唱歌跳舞都好」
柯柔羽生前留下3大遺願也隨之曝光，家屬轉述，她希望告別式能以歡樂的方式進行，唱歌、跳舞都好，不要太過悲傷，也希望能有她最愛的「泰瑞」陪伴在側，並播放輕快、不過於哀傷的音樂，陪她走完人生最後一程。
回顧柯柔羽的抗病歷程，她於2021年意外發現腦內長有近10公分的巨大腫瘤，歷經開顱手術後一度逐漸恢復，未料2025年初又因胸口悶痛、呼吸困難緊急送醫，檢查後發現心臟附近長有6×8公分腫瘤，最終確診為極為罕見的「心臟血管惡性肉瘤」，即便身心承受極大折磨，她仍咬牙完成多達28次化療，過程中一度想放棄，卻選擇堅持走下去。
柯柔羽憑藉亮麗外型與火辣身材，在IG累積超過3萬名粉絲支持，她也經常以正能量分享生活與抗病心情，鼓舞許多病友。離世前不久的聖誕節，她仍與親友歡聚，社群照片中依舊妝容精緻、笑容燦爛，沒想到病情隨後急轉直下，消息傳出後，粉絲與網友湧入留言哀悼。
更多鏡報報導
原民老夫妻住破房「屋頂被掀翻」 靠「1個月8千」存活！陳美鳳探視撫慰
雪碧整形最新近照曝光！術後10天拆線 告別12年假鼻子「有點上岸了」
許瑋甯趕場回台北參加LuLu婚禮！下身失蹤同框邱澤 超仙近照曝光
豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」
其他人也在看
「黏滑食物」是腸道修復關鍵！醫：控血糖、又是天然瘦瘦針
台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘指出，日常生活中許多口感濕潤、黏滑的食物，如秋葵、山藥、木耳、海帶及昆布等，富含可溶性膳食纖維，是腸道修復的重要營養來源。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
甩粿王風波！范姜彥豐最新動向曝 聯手啦啦隊女神幹大事
甩粿王風波！范姜彥豐最新動向曝 聯手啦啦隊女神幹大事EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
大谷全程英語致詞讓人驚艷！媒體報導大讚比以前進步翻譯恐怕要失業了
體育中心／丁泰祥 報導大谷翔平在今年美國棒球作家協會的頒獎晚宴，全程英語致詞讓人驚艷，雖然只是朗讀事先準備好的講稿，但大谷的表現已經比以前好，他不僅是在球技上不斷突破，語言能力也是一樣，根據《Chosun biz》的報導，這次也是大谷用英語在美國棒球作家協會晚宴致詞，時間最長的一次。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 發表留言
主婦聯盟「這款丁香魚」出包！食藥署：重金屬鎘超標
衛福部食藥署與地方政府衛生局監測國內市售食品中重金屬含量，今（26）日公布檢驗結果，「澎湖丁香魚」檢出重金屬鎘0.07 mg/kg （標準為0.05 mg/kg）與規定不符，澎湖縣政府衛生局命業者限期改正後，無產品可供複抽檢驗，後續將加強管理。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
昔赴中國直播帶貨！小甜甜被目擊「悄返台」私下近況抖出
娛樂中心／綜合報導女星小甜甜（張可昀）與前夫宋晉賢離婚，曾離開台灣、搬到中國廈門直播帶貨賺錢，當時開箱新家時一度被以為定居中國，不過事後傳出成效不佳，已悄悄返台。對此，近期有民眾在西門町停車時，剛好目擊到小甜甜蹤影，暌違許久的真實近況也隨之曝光。民視 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
60歲女肺炎住院！蘇一峰一看「身體矮小手畸形」揪病因：極罕見
許多民眾罹患疾病後，有時可能會透過某種契機才發現自己生病。胸腔科醫師蘇一峰分享，有位60歲婦人從小手指異常、身體矮小，60年來卻沒有醫師告知她的身體有問題，直到最近因為肺炎氣喘住院，經蘇一峰看診後才發現，婦人罹患了極罕見的遺傳性疾病「范康尼氏貧血」（Fanconi anemia），台灣的發生率為百萬分之五到六，貼文曝光後引發熱議。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
中郵×貓貓蟲咖波聯名 咖波公仔迴力車2/3開賣
中華郵政公司於114年9月30日推出「咖波悠郵好日子」聯名系列商品，深受民眾喜愛，眾所期待的神秘商品-「咖波公仔迴力車」，即將於115年2月3日正式開賣。「咖波公仔迴力車」共推出A、B兩款造型；A款以經典綠色郵車搭載咖波郵差為設計，B款則採用咖波主題車搭載郵政吉祥物波波鴿，造型活潑吸睛，極具收藏價值。歡迎民眾洽全國各地郵局及郵政博物館選購，或上網至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）訂購。 ...台灣新生報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
曹西平告別式現場布置曝光！「生前最愛」送賓客 紀念哨子藏洋蔥
曹西平（四哥）上月29日在家中猝逝，享壽66歲，乾兒子Jeremy（小俊）今（27）日為他舉辦追思會，並將其定調為「最後的演唱會」，邀請親友、粉絲到場送別。告別式現場布置也曝光，以曹西平經典作品〈九月星空〉為視覺核心，並發放他生前最愛的10元麥香紅茶及口哨給賓客，希望透過全場「吹哨子」儀式，完成其一生最燦爛的安可。三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前 ・ 發表留言
聽泰勒絲能治失智？高醫研發40Hz自然音樂可減大腦類澱粉蛋白
【健康醫療網／編輯部整理】美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的音樂魅力不僅席捲全球，近期更有媒體報導點名，泰勒絲的樂曲能喚起失智患者的快樂回憶，引發各界對「音樂療法」的熱議。高醫岡山醫院神經科主治醫師、同時擔任國衛院高齡研究中心失智研究與防治專家小組召集人的楊淵韓指出，音樂在臨床上對於延緩認知退化具有科學實證，但治療核心並不在特定歌手，而是選曲能否與患者的生命情感產生連結。他強調，透過貼近個人成長背景的旋律，配合特定頻率的物理刺激，有希望為失智症輔助治療帶來新契機。 「聽對歌」比「聽名曲」重要？醫揭音樂療法關鍵 楊淵韓醫師指出，音樂療法的原理，可從「內容」與「曲韻」兩個層面理解。在內容上，歌曲與文化背景息息相關，如懷舊老歌最能引發同種族患者的深層共鳴；在曲韻上，特定頻率則具有跨文化的穩定效果。 楊淵韓醫師提到，高醫體系自2005年起投入音樂療法相關研究，至今已累積近20年成果。團隊過去研究發現，讓健康高齡者，連續4個月聆聽佛教海潮音，可延緩認知功能退化並穩定情緒，後續應用於失智症患者身上，也觀察到相似成效。 醫療專業結合企業 用音樂找出影響失智變化 為進一步探索音樂對腦部的健康醫療網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
「作弊偷機密還寫成這樣」 林楚茵痛批黃國昌卸任前夕推拼裝軍購條例
[Newtalk新聞] 民進黨立法委員林楚茵今天（26日）嚴厲批評民眾黨主席黃國昌在1月31日卸任前最後一刻提出「民眾黨版軍購條例」，指該版本為「拼裝版」，第一條即漏字、武器數量寫死法條、每年分批審議易遭政治卡關，並硬塞社福條款綁架國家安全；她質疑預算從行政院版8年1.25兆元砍至4000億元（減少68%），刪除「非紅供應鏈」要求，且黃國昌先前「偷竊機密」45秒事件已損台灣信用，「作弊偷機密還寫成這樣」，質疑「專業到底在哪？」，最後還不負責任拍拍屁股走人。 林楚茵指出，黃國昌即將卸任卻拋出此法案，專業令人質疑。她列舉四項主要缺陷：一是「民眾黨版軍購條例」第一條就漏字，「是不敢寫『戰』，還是為怯戰？」；二是武器數量寫死在法條中，缺乏彈性；三是採一年一期分批送立法院同意，每年都可能因政治因素卡關，增加軍購障礙；四是硬塞社福條款，拿社會福利當籌碼綁架國家安全。 她進一步批評，行政院版為8年1.25兆元，民眾黨版卻以「障眼法」砍到剩4000億元，硬生生少掉68%。「但民眾黨不是國防部，美國談判輪不到你們，黃國昌寫這預算莫名其妙，難不成想開『軍購掮客』當黨營事業？」此外，民眾黨版刪除行政院要求的新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 2則留言
范姜彥豐甩婚變陰霾復工！ 合作啦啦隊女神「牽動三角戀」
范姜彥豐在歷經與粿粿婚變風暴後，復工接演《她的手，我想牽》，此次飾演的角色設定極具重量，帶著難以言說的過去，強勢介陳敬宣的生活，是一個穿梭在眾多女性角色之間的重要關鍵人物，與多位女演員皆有層次豐富、情緒張力十足的精彩對手戲，不僅牽動情感線走向，也成為推動...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
館長爭議再添一樁！直播洩前科個資 遭控霸凌賓士哥害輕生
即時中心／綜合報導網紅「館長」陳之漢長期以來爭議不斷，近期又因多次前往中國遭網友批評，然而他卻反指自己遭到霸凌。然而根據週刊今（26）日報導，其實館長才是霸凌慣犯，甚至還造成1名無辜裝潢包商輕生，死者在3年多前承包成吉思汗健身俱樂部三重館裝潢案，卻無端捲入股權糾紛。民視 ・ 1 天前 ・ 25則留言
穿高定禮服代言「廉價鞋」？ Baby遭設計師「嫌棄」 網掀口水戰
大陸女星Angelababy近年因觀賞瘋馬秀演出，一度遭平台封殺，儘管目前已恢復部分活動，但聲勢大不如前。近日，她在穿著...世界日報World Journal ・ 16 小時前 ・ 發表留言
捷運驚見「神秘黨」！阿北帽子5大字 黨規只有這1條 網笑翻：想入黨了
捷運車廂裡驚見「神秘政黨」？有網友在 Threads 分享自己搭捷運時，看到一名阿伯頭戴黑色鴨舌帽，帽子正面大大寫著「燒酒進步黨」，還印有酒杯圖案，側邊則用台語標語「嚕飲嚕好額」，獨特設計讓他忍不住笑說「超好笑，查了一下還真的有這個黨，請問哪裡可以入黨？」貼文一出立刻引發討論，不少網友也幽默回應「別人都在忙他們都在茫」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1則留言
獨家／葛西健二低調再度當爸！接三歲童下課吃飯「滿眼是愛」超暖
據讀者表示，當晚正值晚餐時刻，在一家餐廳外看到葛西健二，帶著一個目測三歲左右的小男孩，桌子上放著書包，看起來是剛接完孩子下課。他點了兩份義大利麵，細心地為兒子準備小碗分裝，更準備了平板電腦，動作非常溫柔，父子倆對著螢幕有說有笑，氣氛溫馨。2018年葛西健二經...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3則留言
傳北京嫌藍營擋軍購不到位 中共下通牒"統一後再無中華民國"
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導國民黨原訂月底赴中國重啟中斷9年的「國共論壇」，但現在爆出中方認為國民黨阻擋軍購不到位，採取「技術性延遲」，並具體要求藍營，不應該讓台灣民眾誤以為統一後還有中華民國政體的存在，儘管副主席蕭旭岑轟胡說八道，但綠營批藍白根本是"騙台、騙美又騙中"，如今已再也騙不下去。國民黨主席鄭麗文（1.10）：「鄭習會只要有具體的結論，我一定會第一時間向大家報告。」各界高度關注的國共論壇和鄭習會，遲沒下文，傳出因為行前爆卡關！疑似因中方不滿國民黨只拿交流紅利，決定推遲論談，要藍營拿出態度、堅定擋下軍購案。國民黨副主席蕭旭岑：「完全是胡說八道、亂編故事，這就是我們要認真的思考，採取正式的法律動作。」儘管蕭旭岑矢口否認，但外界質疑消息非空穴來風，畢竟1.25兆國防特別條例被卡在程序委員會，已經連續封殺8次，但顯然中國覺得攔阻力道不夠，傳出中方點名要復刻過去2005年"連胡會"前，國親連續69次杯葛軍購當"典範"。時任立委賴清德（2005.4.19）：「你們那麼多數，你們什麼東西啊你們，你們什麼東西莫名其妙，軍購案軍購案擋，2008台灣博覽會，博覽會擋掉你們什麼都擋掉。」2004年時任立委的賴清德總統就曾因國親聯手擋國防預算發飆（圖／民視新聞）時任立委的賴總統在程委員會發飆，就是因為國親聯手不斷阻擋軍購過關。傳出中共還提出指標，除了警告軍購預算"絕不能通過"，還對台灣「統一後」的制度安排要有明確立場，"不應讓台灣民眾誤以為統一後，還有中華民國政體存在"。不只如此，連讓中國眼紅的關稅談判結果也要出手，北京要求國民黨絕對不能支持與美國的供應鏈合作，並得拿出行動，推台商「二次西進」。民進黨團幹事長鍾佳濱：「什麼是統一後再無中華民國，是你要拿中國護照，是你的LINE會被看光光，你去醫院的健保，換成跟中國人擠醫院，（國民黨）他對內安撫台灣人民，什麼一中各表、九二共識啦，從民眾黨到國民黨，從騙台灣人、騙美國人到騙中國，我想國民黨騙不下去了。」傳北京嫌藍營「擋軍購不到位」 中共下通牒「統一後再無中華民國」 （圖／民視新聞）海基會秘書長羅文嘉：「希望任何的政黨，跟中國官方進行任何往來的時候，能夠守住兩個原則，一個是不能夠矮化中華民國，國家主權的地位跟身份，第二個，不要傷害到台灣的自由民主體制。」捍衛國家主權是底線，過去藍營聲稱兩岸用交流取代交惡，但最後是否是否把台灣也出賣，各界放大檢視。原文出處：傳北京嫌藍營「擋軍購不到位」 中共下通牒「統一後再無中華民國」 更多民視新聞報導國民黨太囂張！放話「爭議法案」週五大清倉 綠委批3法最自肥柯文哲拋代孕換軍購 黃智賢怒：我都要吐了網友力推賈永婕選北市長 王世堅：確實是好人選民視影音 ・ 16 小時前 ・ 4則留言
台船：海鯤號今日完成淺水潛航前置海上測試
[NOWnews今日新聞]台灣國際造船股份有限公司（2208）今（26）日晚間表示，所承造「海鯤軍艦」依海試計畫，今日執行「淺水潛航前置海上測試」，主要測試計有聲納功能、推進系統及水下計程儀等三項順利...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 1則留言
首度辦理大專清寒勵學獎學金 教育部投6.6億共8000人受惠
教育部首度鎖定「經濟弱勢且學業表現優異」的大專校院學生，試辦「清寒優秀學生勵學獎學金」，由政府發放每月8000元或10000元獎學金，一學年以9個月計算，每人共7.2萬或9萬元，預計8000名學生受惠，114學年投入6.6億元，獲獎學生可望於農曆春節前領取獎學金，此政策不僅是助學措施的升級，更是促進自由時報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
赴美投資2500億美元台幣不重貶! 楊金龍提3大理由
財經中心／陳致帆、林大帷 台北報導台美關稅協議，規劃企業赴美自主投資2500億美元，外界擔心會否引發台幣大幅貶值？央行總裁楊金龍，今天（26）在立法院，答詢時回應，提出三大理由，表示匯率不會產生大幅波動。中央銀行總裁楊金龍：「本行有能力維持新台幣匯率，雙向動態穩定，國內無輸入性通膨壓力，台灣通膨率維持緩步回降走勢。」台美關稅貿易協議，規劃對美投資2500億美元，並透過信用保證機制，提高授信額度，央行總裁楊金龍，提3大理由，強調新台幣不會出現大幅貶值。立委（國）賴士葆vs.央行總裁楊金龍：「外幣資金非常充裕，目前存款有3100多億，我們一年的順差你看對美國，就1500億每年這個是流量，（不會動外匯存底就對了），基本上以目前我們來評估是大體上，應該短期之內是不會的。」周一新台幣兌美元，開盤後走升，一度突破31.5元，最高來到31.41元。（圖／民視財經網）周一新台幣兌美元，開盤後走升，一度突破31.5元，最高來到31.41元，創下近一個月新高。儘管國際貨幣基金，點名台灣匯率曝險程度偏高，以美元計價的資產高達3兆美元，是匯市交易量的45倍，明顯高於南韓和日本，是否衝擊匯市，引發關注。立委（國）賴士葆vs.央行總裁楊金龍：「IMF（國際貨幣基金）對這個它是誤解的，（誤解）對誤解它說是45倍，事實上我們如果說根據我們的計算的話，我們是差不多大概20倍左右，我們不會非常緊張，我們有一點EASY（輕鬆）。」台美對等關稅調降到15%，且不疊加最惠國待遇稅率下，要如何降低貿易順差？立委（民）郭國文vs.央行總裁楊金龍：「除了就是說我們這個採購以外，當然就是說能源的話，我們可以的話，我們也能夠盡量的提高一些，但是我覺得我們對美國的投資本身，也就是也會減少我們對美國的順差。」楊金龍澄清台灣美元曝險大概20倍左右。（圖／民視財經網）財政委員會聚焦台美關稅議題，央行總裁忙著接招。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：台美關稅協議赴美投資2500億美元 台幣不重貶？楊金龍提3大理由 更多民視新聞報導三類人2026年最強運？命理師示警他：買、賣股要慢油電平權! 新手爸媽購車更輕鬆 讓家庭用車省油又省稅台積電一堆文組職缺？4關鍵詞「搜出隱藏版」專家也認證民視財經網影音 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
憲哥當陳漢典、Lulu證婚人「婚禮口誤」全場嚇爛！Lulu曝兩百萬紅包下落
身為證婚人的憲哥似乎太開心，一時口誤說：「我最沒有資格當證人！」被糾正後幽默回：「這裡不是法院啊？」接著表示：「陳漢典和Lulu是在我眼下成就這情感，把我蒙在鼓裡。」憲哥並回憶起當時兩人公開在一起的消息時，他剛好在開車，讓他嚇到一度停在路邊以免出車禍。相關報導：吳宗憲「婚禮口誤」全場嚇爛！Lulu曝兩百萬紅包下落 #吳宗憲 #陳漢典 #LuluYahoo奇摩娛樂 影音 ・ 15 小時前 ・ 發表留言