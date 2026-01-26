不想哭著說再見！辣模柯柯罹罕癌不敵病魔離世 「生前3大遺願」惹鼻酸

女模柯柯生前遺願曝光。翻攝IG@chloekorouyu

女模柯柯（柯柔羽；Chloe）不敵病魔離世，享年29歲。家屬也證實，柯柔羽於1月22日辭世，今（25日）上午家屬透過她的社群平台發布訃聞，宣布告別式將於2月15日在新北市板橋殯儀館崇仁廳舉行，公祭時間為上午9時，並同步設立「雲端訃聞頁面」，邀請親友與粉絲一同線上追思，緬懷她帶給世界的溫暖與美好。

生前留下3大遺願 盼告別式歡樂送行「唱歌跳舞都好」

柯柔羽生前留下3大遺願也隨之曝光，家屬轉述，她希望告別式能以歡樂的方式進行，唱歌、跳舞都好，不要太過悲傷，也希望能有她最愛的「泰瑞」陪伴在側，並播放輕快、不過於哀傷的音樂，陪她走完人生最後一程。

柯柯雖積極抗癌仍不敵病魔。翻攝IG @chloekorouyu

回顧柯柔羽的抗病歷程，她於2021年意外發現腦內長有近10公分的巨大腫瘤，歷經開顱手術後一度逐漸恢復，未料2025年初又因胸口悶痛、呼吸困難緊急送醫，檢查後發現心臟附近長有6×8公分腫瘤，最終確診為極為罕見的「心臟血管惡性肉瘤」，即便身心承受極大折磨，她仍咬牙完成多達28次化療，過程中一度想放棄，卻選擇堅持走下去。

柯柔羽憑藉亮麗外型與火辣身材，在IG累積超過3萬名粉絲支持，她也經常以正能量分享生活與抗病心情，鼓舞許多病友。離世前不久的聖誕節，她仍與親友歡聚，社群照片中依舊妝容精緻、笑容燦爛，沒想到病情隨後急轉直下，消息傳出後，粉絲與網友湧入留言哀悼。



