不想喝咖啡一口黃牙！醫揭「正確刷牙時機」
對許多人來說，一天的開始就是一杯咖啡。根據統計，全球每天約有10億人飲用咖啡，在美國更有約66%成人天天喝咖啡。然而，這個普遍的習慣可能正在影響牙齒健康。
紐約牙醫Michael J. Wei表示，正確的順序應該是先刷牙再喝咖啡。早上刷牙能先清除一夜累積的牙菌斑與細菌，讓牙齒表面較乾淨平滑，有助於降低咖啡色素附著的機會。另一位牙醫James Heaton也指出，刷牙後再喝咖啡，比喝完立刻刷牙安全得多。
許多民眾習慣喝完咖啡立即刷牙，認為這樣能保持口腔清潔，但醫師指出這反而對牙齒有害。關鍵在於咖啡的酸性特質。咖啡屬於酸性飲品，飲用後牙齒表面的琺瑯質會暫時變軟。如果此時立刻刷牙，刷牙的摩擦力可能把酸與色素刷進琺瑯質，長期下來會增加琺瑯質磨損與染色風險。
Michael J. Wei提醒，酸性飲品後立刻刷牙是許多人忽略的傷牙習慣。若已經喝了咖啡，建議至少等待30分鐘再刷牙。這段時間能讓唾液幫助牙齒表面重新礦化、硬化，降低刷牙造成琺瑯質侵蝕的風險。
根據國外調查，關於早餐前後刷牙的習慣，約46%的人選擇早餐前刷牙，53%的人選擇早餐後刷牙。早餐前後刷牙各有好處，但若早餐包含咖啡等酸性飲品，仍需注意等待時間。
牙醫師建議愛喝咖啡的民眾採取以下保護措施：使用吸管喝咖啡，減少咖啡直接接觸牙齒；一次喝完，避免整天慢慢啜飲造成長時間染色；喝完用清水漱口或喝水，幫助中和口腔酸性；咀嚼無糖口香糖刺激唾液分泌；每天刷牙2次並使用含氟牙膏、天天用牙線；每6個月定期洗牙，維持牙齒亮白與健康。
牙醫一致建議，刷牙後喝咖啡比喝咖啡後馬上刷牙更能保護牙齒。只要調整早晨的生活順序，就能在享受咖啡的同時，減少染色、保護琺瑯質、維護口腔健康。
