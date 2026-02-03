「不想回老家、不想叫人」是叛逆嗎？專家教五招幫青少年春節社恐解套

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】農曆春節即將到來，是家人團聚、彼此寒暄的重要時刻，但在親友往來頻繁、氣氛熱鬧的年節中，不少青少年卻出現不想返鄉、逃避打招呼，甚至情緒煩躁、沉默低頭滑手機的情形，讓家長不禁擔心「孩子是不是變得叛逆了」？衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科主任許維堅表示，這樣的行為多半與青春期的心理發展及社交壓力有關，未必是故意對抗或不尊重長輩。

青春期對外界眼光敏感 年節親友過度寒暄易造成壓力

許維堅主任指出，青春期是自我認同快速成形的階段，青少年對外界眼光特別敏感。春節聚會中，長輩出於關心而詢問成績、身高、外貌、或交友情況等，在成人看來只是寒暄聊天，卻可能讓孩子感到被比較、被評價，甚至覺得隱私受到侵犯。當這些心理界線一再被觸碰，青少年自然容易出現退縮、抗拒，或情緒上的反彈。這些是心理壓力的自然反應。

五個方法幫助青春期孩子減輕年節社交負擔

為了協助孩子減輕社交負擔、安心度過年節，許維堅主任建議，家長可採取以下做法：

1.家長扮演「緩衝」角色：主動分擔孩子的社交壓力，協助應對人際互動。

2.適時代為回應與轉移話題：當長輩詢問成績、外貌等讓孩子感到壓力的問題時，家長可適度介入，避免孩子直接承受心理負擔。

3.保留適度的「躲避空間」：允許孩子在聚會中短暫離席，到安靜的地方休息，幫助情緒恢復與自我調節。

4.給予彈性與支持：理解青少年在成長階段的心理需求，以包容與支持取代責備，讓春節成為促進親子關係的機會。

5.重視心理健康的長期影響：關注青少年的心理健康，有助於其未來人際互動與自我發展的穩定成長。

春節也是觀照孩子身心狀態之時 給出空間有助關係和諧

許維堅主任提醒，春節不只是熱鬧的家庭聚會，更是觀察與照顧青少年身心狀態的重要時刻。透過營造尊重界線、允許調整節奏的家庭氛圍，有助於減輕年節壓力，也能幫助青少年建立穩定的情緒調節能力。

衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，青少年在春節期間出現的社交焦慮，往往同時反映心理壓力與身體調適的負荷，顯示身心健康密不可分。丁碩彥院長強調，年節是促進家庭關係的重要契機，唯有關注青少年的身心需求，才能讓孩子在被尊重與安心的環境中成長，為長遠的心理健康奠定良好基礎。

