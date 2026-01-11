不想回韓國？LE SSERAFIM金采源發限動「護照丟火鍋」 網驚呼：太愛了

LE SSERAFIM成員金采源IG限動，護照丟入火鍋的動作掀網暴動。翻攝IG/chaechae_1



韓國金唱片頒獎典禮，昨晚（1／10）在台北登場，南韓人氣女團LE SSERAFIM也在台北大巨蛋登台演出組曲，震撼舞步搭配重拍節奏，氣勢全開，讓頒獎現場瞬間化身大型夜店。不過，典禮落幕後，LE SSERAFIM成員金采源IG限時動態曬照，貼出一張欲將「韓國護照」丟入火鍋內的趣味照片，雖然很快被刪除，但不少網友都已秒截圖，網友笑問：是不想回韓國了？

才結束金唱片演出，金采源選擇知名的海底撈火鍋進行慶功宴，她在個人IG限時動態曬照，畫面中將「韓國護照」伸向海底撈火鍋的鍋底，似乎在餐桌上調皮擺拍，金采源也po出限動於個人官方IG帳號。

LE SSERAFIM。黃于珊攝

雖然該動態不久就被刪除了，但眼尖粉絲截圖瘋傳，讓網友紛紛笑說：「是不想回韓國了嗎？」網友也推敲金采源當時發動態的心情：「好像是發的當下還在店裡，但自己忘記」、「超好笑，突然變小帳」、「采源這是不想回韓國的意思嗎」、「發完秒刪，海底撈又贏了」、「想發小帳開玩笑不小心發到大帳嗎」、「這精神狀態太愛了」。

事實上，金采源似乎真的很愛台灣，因為就有網友在Threads上貼出影片，表示前一天就在西門町遇到金采源和許允真本人，網友拍到兩人在西門町認真挑選看盲盒機台，甚至還大口吃雞腿捲。兩人的親民作風，也讓不少網友大讚太可愛。

