不想在中年後「命苦」？這5個壞習慣妳一定要改！

編輯/鄭欣宜撰文

許多女性在步入中年後，常常感到生活不如意，甚至覺得自己「命苦」。然而，這樣的感受並非命運的安排，而是源自於一些不自覺的壞習慣。超懂女人心的小編，要來探討5個讓女性在中年之後可能陷入困境的壞習慣，以及，如何及早預防和跳脫窠臼，這才是最重要的分享。

許多女性在步入中年後感到沮喪失意，這樣的感受並非命運的安排，而是源自於一些不自覺的壞習慣。此為示意圖。圖/123RF圖庫

1.過度自我犧牲

不少女性在年輕的時候結婚，婚後就把大部分的時間和精力都投入在家庭和工作中，卻忽略了自己的需求與感受。這種無私的奉獻精神固然值得敬佩，但長期下來，到了中年就會感到身心俱疲，因此，應該學會適時地為自己著想，培養個人興趣，追求自我成長，才能在生活中找到平衡與快樂。

2.為了婚姻放棄實現自我的機會

不少女性婚後選擇離開職場，為了育兒以及照顧丈夫，放棄實現自我的大好機會，然而，等到中年以後，孩子長大開始去外地求學工作，這些女性才猛然發現，自己的生活變得很空，沒有重心，將幸福寄託在他人身上，會讓自己失去自主權，甚至因為他人的變故而陷入困境。

其實，婚後就算要育兒，也都不應該放棄工作，更要把握實現自我價值的好機會，到了中年才會更富足，也應該培養自己具備解決問題的能力，才能在面對變故時，依然保持堅強與自信。

不少女性婚後選擇離開職場，為了育兒以及照顧丈夫，放棄實現自我的大好機會。圖/123RF圖庫

3.不注重健康

很多女性為了照顧家庭，或者是全力打拚工作，沒有好好吃三餐，長久不重視健康，到了中年，身體機能開始出狀況。健康是幸福的基礎，只有擁有健康的身體，才能享受生活的美好。女性應該在年輕的時候，就養成良好的生活習慣，定期進行健康檢查，並適度運動，才能保持活力與健康。

4.沒有累積足夠的工作能力

有些女性，年輕的時候沒有把握時間去累積工作經驗或是學習新技能，結果，年齡增長了，但是能力沒有跟著成長，導致在職場發展受限，甚至因為進入中年，競爭力不如年輕同事而被資遣。

5.存錢太少

年輕的時候存錢太少，到了中年以後，就會過得很辛苦，因為人到中年，開銷可能變得更多，要幫忙付小孩的學費，也要照顧年邁的父母，萬一中年以後又遇到工作上的變故，還沒有存款可以使用，這就會非常辛苦。

年輕的時候太愛花錢購物，存錢太少，到了中年以後就會過得很辛苦。圖/123RF圖庫

結語

上天對待每個人都是公平的，無論背景是貧賤富貴，每個人每天都有24小時，如果沒有趁年輕的時候去累積工作或是身體健康的資本，到了中年，就會過得每況愈下，越活越不如意。

中年女性的「命苦」並非命運的安排，而是源自於一些不自覺的壞習慣。只要能夠及早正視這些問題，並積極尋求改善，就能讓自己避免窘境，並且在中年以後活出精彩的人生。

