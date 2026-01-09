不想太高調！他求推薦「辦公室保暖神器」過來人曝經驗談

近來氣溫驟降，民眾不管在室內或室外都要注意保暖，有網友分享，在辦公室工作時覺得很冷，又不想太高調，好奇其他網友有沒有推薦的保暖小物，「大家有什麼辦公室保暖神器嗎？」引發討論。

有網友在論壇Threads發文，表示在辦公室工作時覺得很冷，覺得穿太多包得像熊很引人矚目，使用電暖器也太高調，現在只能一直狂喝熱水，但也因此狂跑廁所，讓原PO十分困擾，忍不住好奇其他網友的經驗談，「大家有什麼辦公室保暖神器嗎？」

廣告 廣告

貼文一出，不少網友分享「辦公室可以穿保暖背心，做事比較方便，不會卡卡的」、「戴帽子、圍巾、腳穿毛襪、內穿發熱衣、貼暖暖包 以上不用全使用，按體感溫度增加。我是去把公司暖氣打開」、「披肩電暖，其實不會很高調」、「辦公桌下面腳的旁邊放台小型熱風機。斜角往上吹超舒服」

「小型電暖器無敵！不要怕一點都不高調」、「我有一條披肩電熱毯、一顆湯婆子、一個小的熱敷墊」、「戴圍巾，脖子暖身體就暖」、「現在有小型的暖風機應該還好吧，如果公司會講話也是滿無聊的...不然你可以買小的暖手器，或是發熱毯子」、「在背後貼暖暖包，我都貼在腰部」、「暖暖包貼在腰部位置」。

過去台電曾分享四個不插電抗寒好物，包括：

暖暖包 ：讓雙手不再冷冰冰，天冷手冷可以握著暖暖包；但如果是貼身的暖暖包，要避免直接接觸皮膚以及避免長時間使用。

熱水袋 ：先暖床、暖腳更好睡，睡前煮一壺熱水倒進熱水袋，或是傳統的不鏽鋼水龜，再用毛巾包好放進被窩裡暖被，熱水袋或水龜都能一直重複使用，不插電又環保。

保溫瓶 ：隨時喝暖喉也暖胃。煮好的熱水放進保溫瓶不插電保溫，想喝熱水隨時有，也可以搭配快煮壺使用。

保暖衣飾上身禦寒又暖身：圍巾毛帽手套厚外套等都是低溫天氣裡必備好物，也是保暖的簡單撇步，提醒民眾別忘多添衣物保暖。

台電另提醒，使用暖暖包、熱水袋或水龜，都要注意使用時，別長時間直接接觸皮膚，避免「低溫燙傷」。

撰稿：吳怡萱



