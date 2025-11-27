不想孤單過聖誕節？這樣拜月老加快脫單

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

隨著新北耶誕城開幕，代表一年一度的聖誕節即將到來，這浪漫的節日總是讓不少單身人士備感孤單，因此不少人這時候都會到廟中來找月老補一補感情運。月老作為掌管姻緣的神明，在民間信仰中深受年輕族群與單身族喜愛，透過正確的供品準備、參拜流程與時機選擇，求良緣也可以更為順利。

台北霞海城隍廟。（圖／三立新聞網）

全台知名月老廟包括台北霞海城隍廟、板橋慈惠宮、新竹城隍廟、日月潭龍鳳宮月老、台南大天后宮等，每間月老廟各有特色，傳統供品以紅棗、桂圓、糖果、甜湯圓等甜食為主，象徵感情圓滿與甜蜜；若希望帶來新戀情，則準備紅花或祈求象徵緣分的紅線；已經有伴侶的人，則可準備平安符、祈願卡，祈求感情穩定、白頭偕老。

向月老祈求紅線。（圖／寶島神很大）

拜月老流程如下：

1.先拜完廟裡主神和其他配祀所有神明，再到月老殿前上香稟報姓名、生辰、住址與願望。若已有對象，可報上雙方姓名，祈求「感情順遂」；若尚未遇見緣分，可祈求「早遇正緣」。

2.尋求對象所列的條件越詳細清楚越好，建議不要過於誇張。稟告後可求紅線，若獲聖筊，再請廟方人員協助繫紅線。

3.有的廟會提供姻緣符，可隨身佩戴或放在枕頭下，象徵緣分相隨。

許多人都是在月老的幫助下順利覓得良緣，如果你也是幸運的一員，可別忘了要回去還願，若有結婚，可帶上喜餅、喜糖當作供品，此外也有些禁忌須特別注意：有些廟方建議一次只求一所廟、一條紅線，避免緣分混亂；切記不要帶傘入殿，否則姻緣很可能會如同傘的諧音而散掉；從月老廟求來的紅線通常需隨身攜帶，可放入錢包避免遺失。

月老象徵為有緣人牽起紅線。（圖／三立新聞網）

趁著節氣轉換不妨到廟裡拜月老，祈求一段溫暖的情緣，不論單身還是想維繫感情，只要以誠心為本，依循正確的流程去敬拜，都能讓好緣分在不知不覺中靠近，畢竟月老最看重的不是供品的華麗，而是那份真心想與人相遇的心。

