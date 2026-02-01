不想工作只想休息？ 德國政黨批判懶人「既要又要」

（德國之聲中文網）“由於推行每周四天工作制和過分強調‘工作與生活平衡’，富裕生活將難以為繼，”德國總理梅爾茨去年到今年初不止一次提到德國人工作時間和熱情這一話題。盡管經合組織（OECD）的數據顯示，德國人的工作時間甚至比往年更多。這位總理還抱怨德國人請病假過於頻繁，並稱總體而言，德國人缺乏職業道德。

他所屬政黨的經濟分支 - 中小企業和經濟聯盟（MIT），即中右翼基督教民主聯盟（CDU）中代表企業家利益的陣營，因批評所謂的“享樂生活式的兼職”（"lifestyle part-time"）而登上頭條。MIT 發言人伯恩特（Juliane Berndt）告訴德國之聲（DW），這裡指的“不是那些為了照顧孩子、生病的親屬或額外進修而不得不減少工作時間的人，而是那些僅僅想要更多休息時間的（懶）人”。MIT 正呼籲對德國勞工法進行改革，以解決這一問題。伯恩特表示：“納稅人不應該為那些領取社會福利的人的‘工作與生活平衡’買單。”

過去幾十年，德國的非全職勞動力人數確實顯著增加，但這在很大程度上是因為家庭已無法僅靠一份收入維持生計（所以另一半至少要兼職掙錢），以及技術變革導致許多人在“兼職”與“失業”之間選擇了前者。

MIT 引用德國聯邦統計局（DeStatis）的數據指出，2022 年德國有 27% 的兼職者表示，他們不全職工作的理由僅僅是“渴望兼職”。

然而，律師兼德國“兼職勞工法” 講師克勞迪婭·哈恩博士（Dr. Claudia Hahn）表示，許多人根本不會告訴雇主他們申請兼職的真實原因。

哈恩告訴德國之聲：“我從事勞工法法務工作已有 24 年了。關於兼職法的案例，我大多代理勞方，也代理過一些資方。我從未遇到過一起案例是因為某人僅僅想要更多空閒時間而申請兼職的。”

她說：“根據我的經驗，幾乎所有的兼職合同都是雇主與員工達成共識的結果。”哈恩還對 MIT 的說法提出了異議，即雇主沒有法律手段拒絕員工的兼職申請——這也是 MIT 認為法律應予修改的關鍵原因。

哈恩解釋說，“縮短工作時間的請求並非自動生效”，雇主可以基於多種理由拒絕。此外，員工提出請求的原因在法律上幾乎不起作用。“員工確實有權起訴雇主”以拿回縮短工時的權利，但很少有人願意冒著風險去起訴那個給他們發工資的公司。

德國的兼職勞工法是怎樣的？

任何擁有 15 名或以上員工的公司，其員工都有權申請兼職合同，但必須提前至少三個月提出。如果申請會導致公司承擔過度成本或妨礙公司維持正常產出，雇主有權拒絕該請求。

如果員工想轉回全職合同，最終決定權在雇主手中。根據德國法律和歐盟法律，禁止因兼職員工與全職員工不平等而對其歧視，他們有權享有相應比例的薪資、病假、培訓機會和假期。

在上周達沃斯世界經濟論壇上，德國總理梅爾茨似乎再次將國家的經濟困境歸咎於德國人的懶惰，聲稱“德國人（一年）的工作時間比瑞士同行少 200 小時”。然而，數據顯示，瑞士、荷蘭和奧地利的兼職勞動者比例實際上高於德國。

“再也沒人想工作了”

盡管這種觀點及類似言論在英文媒體對新冠疫情後經濟的報道中已屢見不鮮，但這種傳統最早可以追溯到古希臘。詩人兼農民赫西俄德曾感嘆他的鄰居寧願閒散度日，也不願從事在他看來有價值的工作。在德國，這類例子至少可以追溯到魏瑪共和國時期。當時，保守派政治家哀嘆所謂的普遍性民眾懶惰，盡管當時的經濟危機造成了大規模失業。

MIT 的說法“享樂生活式的兼職”被許多人視為“再也沒人想工作了”的最新變體。德國婦女組織全國理事會（DF）稱這是對職場母親的“侮辱”，因為她們在德國兼職人員中佔很大比例。該組織認為，“解決技術工短缺問題不能靠強迫人們延長工時”，而應通過創造更好的工作條件，例如增加幼兒托管選擇和為雙職工家庭提供更靈活的工時。

反對黨綠黨議會領袖卡塔琳娜·德羅格（Katharina Dröge）稱這一說法極具“貶低性”，並認為這是企圖“剝奪（勞方）一個又一個來之不易的權利”。

中左翼的社民黨（SPD）——作為德國執政聯盟中的合作伙伴——也抨擊了“德國人為了休閒而兼職”的說法。隨著今年幾場州層面選舉臨近，該黨近幾個月來一直致力於重新建立與工人階級根基的聯系。

德國萊普州州長施魏策爾（Alexander Schweitzer，希望在三月連任）告訴德國廣播電台Deutschlandfunk，他“不認識任何為了在打高爾夫球上花更多時間而減少工作量的人”。他的黨友、德國東部梅前州長施韋希格(Manuela Schwesig)警告說，MIT 提出的建議將開創一個危險的先例，即由政府來判定哪些是兼職的好理由，哪些是壞理由。

稅制改革vs.勞工法改革

一些德國經濟學家指出，改變稅法而非改變勞工條例，可能更能鼓勵人們全職工作。德國暢銷媒體《圖片報》最近發表的一篇報道引用了 OECD 的研究，稱德國的稅法並沒有為每周工作 40 小時提供足夠的激勵。

德國納稅人聯盟的一位代表告訴該報，每月拿到手 2000 歐元的員工，每 1 歐元收入只需繳納 4.4 歐分的稅；而對於每月拿回家 4000 歐元的人，這一數字飆升至 13.1 歐分。

德國內政部長、基民盟姊妹政黨基社盟（CSU）的多布林特(Alexander Dobrindt)和社民黨（SPD）也都建議重新審視八小時工作制，提高工作安排的靈活性，而不是將兼職工作“妖魔化”。

據報道，社民黨勞工部長巴斯(Bärbel Bas)已根據去年政府聯合執政協議中的一項條款，完成了《工作時間法》的改革提議。該提議將把全職工作的所需時長按周或月、而非按天進行分攤，以更好地反映季節性工作和基於項目的工作的需求。

