不想教召！35歲後備軍人買機票卻沒出國 耍手段代價曝光

徐姓後備軍人買機票試圖閃避教召，卻被查出沒有出國，遭函送法辦。示意圖，美聯社



桃園市一名35歲徐姓男子，去年收到教召令，卻試圖迴避教召，以航空公司電子機票申請免召，但他並未出境，也沒到指定地點報到，被桃園市後備指揮部函送；桃園地院依「妨害兵役治罪條例」判刑2個月，緩刑2年，須向公庫支付4萬元。

判決指出，徐男是桃園市後備指揮部的後備軍人，2024年8月29日教召令送達戶籍地後，原本應於10月14日前往桃園市龍祥凌雲活動中心報到，但徐男10月9日提出航空公司電子機票佐證，獲准免召。

廣告 廣告

然而，桃園市後備指揮部調閱出境紀錄，發現徐男並未出境，也沒有在指定時間報到，被函送偵辦。徐男對檢方坦承犯行，檢方依「妨害兵役治罪條例」起訴，向法院聲請簡易判決處刑。

法院審理後，考量徐男無前科且已認罪、有悔意，依「妨害兵役治罪條例」判處有期徒刑2個月，得易科罰金，緩刑2年，並在1年內向公庫支付4萬元。可上訴。

更多太報報導

川普力推「黃金卡」開放申請 繳百萬美元可速取美國永居權

北市消防局大膽偷拍！週刊曝替代役男潛女廁錄影 雲端搜出10多部片

入冬最強冷空氣要來了！低溫再度下修 氣溫驟降10度「南部也有感」