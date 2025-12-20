不想死後為錢吵架！張柏芝遺囑早寫好 網讚人間清醒

記者林宜君／台北報導

45歲女星張柏芝近日在節目中罕見鬆口，早已完成遺囑與身後安排，只為避免未來家人因財產問題起爭執，坦然態度引發外界熱議，也讓不少網友重新思考「提前規劃」的意義。張柏芝近日登上中國綜藝節目《一路繁花2》，與何賽飛、劉嘉玲、劉曉慶、寧靜等人同遊聊天，話題意外聊到遺囑。寧靜直言，「中國人現在一提說什麼遺囑，就覺得…哇！好不吉利，那你不安排更不吉利」，張柏芝隨即接話回應：「我（遺囑）已經叫律師全寫好了」，語氣淡然卻語出驚人。

張柏芝笑說，自己早已看透生死。（圖／翻攝自iQIYI慢綜藝 YT）

劉嘉玲聽後一度露出驚訝神情，反問是否準備得太早，寧靜則認為相當合理。張柏芝進一步解釋，之所以提早安排，是因為「我不想要我離開的時候，看到大家為了錢，而有一些不好看的…（爭執）」。張柏芝笑說，自己早已看透生死，「我自己的照片我都挑好了，我自己的衣服也都挑好了」，顯示早有心理準備。節目片段曝光後，在微博掀起熱烈討論，許多網友稱讚張柏芝心態成熟通透，紛紛留言「這份清醒與擔當確實難得」、「能正面談死亡真的很勇敢」、「提前規劃一點也不晦氣」。

張柏芝名下在香港、北京、上海皆有不動產，加上影視作品、代言與時尚工作，身價推估達10億人民幣。（圖／翻攝自張柏芝IG)

外界也關注張柏芝的財務狀況。根據陸媒《搜狐新聞》報導，張柏芝名下在香港、北京、上海皆有不動產，加上影視作品、代言與時尚工作，身價推估達10億人民幣，生活無虞。不過，張柏芝近期也捲入合約糾紛，遭前經紀人余毓興指控收取約4000萬港幣片酬卻未履行相關工作，並向法院求償1276萬港幣。張柏芝日前出庭時否認指控，情緒激動表示：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」相關案件目前仍在審理中。

