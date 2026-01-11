「不想當美國人」！格陵蘭五大政黨領袖齊發聲 嚴拒川普併吞

格陵蘭五大主要政黨領袖於9日晚間發表聯合聲明，強烈拒絕美國總統川普試圖掌控該島的提議，強調格陵蘭的前途必須由其人民自行決定。格陵蘭首相尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）與政黨領袖們直言：「我們不想當美國人，也不想當丹麥人，我們只想當格陵蘭人。」

格陵蘭首相尼爾森。 （圖／《美聯社》）

根據《CBS News》10日報導，川普主張美國必須取得這塊屬於北大西洋公約組織（NATO）盟友丹麥的半自治領土，理由是若美國不擁有格陵蘭，俄羅斯或中國大陸將會接管該島，而美國不希望與這兩個國家成為鄰居。

廣告 廣告

然而，這項評估遭到格陵蘭與北約盟國的集體反對。格陵蘭主要政黨領袖9日在聲明中呼籲美國停止對格陵蘭的「蔑視」（Contempt），並強調島上的未來規劃必須建立在與格陵蘭人民對話的基礎上進行，並且以國際法為基礎。聲明表示，格陵蘭人必須自己決定國家的未來，任何國家都不得干涉，或施壓要求其做出快速決定。

該聲明由尼爾森、佩萊·布羅貝格（Pele Broberg）、穆特·埃格德（Múte B. Egede）、阿萊卡·哈蒙德（Aleqa Hammond）和阿卡盧·傑里米森（Aqqalu C. Jerimiassen）共同簽署。

川普則於9日重申，他希望透過「最簡單的方式」達成協議取得格陵蘭，並威脅稱如果無法以溫和方式達成，將不排除採取「強硬手段」。白宮甚至表態正考慮包括動用武力在內的多種選項。

美國總統川普揚言不排除以強硬方式取得格陵蘭。 （圖／《美聯社》）

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）警告，美國若強制接管格陵蘭，將標誌著北約組織的終結。前丹麥駐北約大使齊爾默-強斯（Michael Zilmer-Johns）也批評川普的野心是對長期在阿富汗與伊拉克戰爭中支持美國的盟友的一種侮辱。

雖然格陵蘭擁有世界第一大島的面積，但人口僅約5.7萬人且無自身軍隊，國防完全仰賴規模遠遜於美國的丹麥。目前，格陵蘭、丹麥與美國官員已於華盛頓展開會談，預計下週將繼續針對此議題進行艱難的協商。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，民調顯示高達85%的格陵蘭人反對美國接管，多數居民更傾向從丹麥獨立，儘管丹麥目前仍提供大量的經濟補貼與軍事支持。美國參議員蘭德·保羅（Rand Paul）已公開表示將盡一切努力阻止對格陵蘭的軍事接管。

專家指出，若美國執意發動武力干預，其他北約成員國是否會根據集體防禦條約支援丹麥，目前仍存在巨大的不確定性。

延伸閱讀

好羨慕！機器人催生「科技薪貴」 北京工程師月領超11萬元

曾是全台唯一！「東方設計大學」成歷史 高科大接手1/21掛牌

2025年12月出口連26紅 全年出超1571.4億美元創新高