不想看《鐵拳教育》台灣第一線教師吐心聲：不是抒壓，是感受更深的悲哀

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記者李鴻典／台北報導

影劇串流平台Netflix在6月5日上架原創韓劇《鐵拳教育》，劇中出現政府成立「教權保護局」到校園以「非常手段」處理失控學生的劇情引發熱議；《鐵拳教育》日前登頂Netflix全球非英語類電視節目榜。但有教師直言，他實在不想看這部夯劇，原因是如果現實狀況不變，對第一線教師來說，看《鐵拳教育》絕對不是抒壓，而是感受到更深的悲哀。「只因教育困境，只能淪為在戲劇中意淫，而在現實卻是持續得毫無辦法，甚至越加惡劣...... 」。

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韓劇《鐵拳教育》上線後話題不斷。（圖／Netflix提供）

知名歷史教師金哲毅在臉書粉專「金老ㄕ的教學日誌」撰文寫道，最近《鐵拳教育》在網飛上線，這部主打政府成立特別部門，讓督察可以用非常手段對付有問題的家長或學生，不僅話題十足，而且在多國都登上熱門影片的行列。

金哲毅老師表示，身旁有不少人都推薦這部戲劇，但他必須坦白說......實在不想看。

金哲毅老師說明，其實從一些釋出的片段，可以感受到這戲劇的表現力應該相當不錯，就算不懂教育現場的實際狀況，應該也能看得非常開心。「問題是，對我這第一線教師來說，戲裡面有許多宣洩現實不滿的爽感。但看完後......我卻還是要面對惡劣且無解的教育環境......」

金哲毅老師直言，現實中，沒有政府願意成立特別部門去捍衛教師，以及保障教育權。現實中，老師被學生戳臀部，卻要被記申誡；特教生發飆傷害人，卻沒有人能有權動手制止；導師班學生集體擺爛不打掃，教師只能親自去打掃廁所......

金哲毅老師坦言，如果現實狀況不變，對他來說，看《鐵拳教育》絕對不是抒壓，而是感受到更深的悲哀。只因教育困境，只能淪為在戲劇中意淫，而在現實卻是持續得毫無辦法，甚至越加惡劣......

金哲毅老師也自嘲，「哪天我做好更大的心理建設，準備能夠在爽完後承受現實痛苦，我再去看《鐵拳教育》吧...... 」。

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