不想破壞川普明年北京行？ 美加徵陸晶片關稅延後實施

美國宣布對大陸晶片加徵關稅，延後至2027年6月生效。（示意圖：MotionElements）

美國貿易代表署宣布，將對中國大陸輸美半導體加徵關稅，但把啟動時間延後到2027年6月才上路，短期內仍維持零關稅。美方表示，實際稅率會在實施日之前至少30天對外公告。此番先宣布、後實施的做法，被視為川普政府不願因此事造成美中關係緊張。

川普政府表示，美國將對中國半導體加徵關稅，原因是「中國針對半導體產業尋求主導地位的做法不合理，對美國商業帶來負擔或限制，因此可採取行動。」但會將該措施推遲至2027年6月起實施，顯示華府在持續對大陸晶片產業施壓的同時，也刻意放慢節奏，為貿易談判與產業調整保留空間。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應美方公告表示，中國仍反對「濫用關稅」，並強調全球半導體供應鏈是由市場動態與企業選擇所形塑。

美國和中國大陸目前正在關稅戰休兵期，美國總統川普正安排明年四月訪問北京，和中國大陸國家主席習近平會面，兩人預料明年可能會面四次。