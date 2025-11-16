不想被分手！桃園人魔假釋後再奪1命 17年勒死2女友

無法教化！桃園市平鎮區49歲李姓男子近日（11日）因為殺了前女友被法院裁定羈押，而他在17年前就曾把自己的已婚人妻女友殺害，沒想到服刑10年假釋後竟然又奪一條人命。

桃園地方法院。（圖／Googlemap）

翻開這位現年49歲的李姓男子的恐怖前科，在2008年7月29日，當時還在超商打工的他，認識一位45歲歐姓女子，相差13歲的姊弟戀就此展開，但交往1年多以後女方表示要分手，李男被激怒後竟跑去歐女的住家埋伏，在停車場把女方殺了，事後竟還打電話給對方女兒「自首」表示：「我做了傻事，殺了妳媽媽，我太愛妳媽媽……」警方因此循線將他逮捕，李男也因殺人罪入獄，遭判18年半。

廣告 廣告

他被關了10年後假釋，於2019年出獄，認識了一位周姓女子並與之交往，2人後來因故分手，兇性難改的李男竟然忘記自己曾犯下過的重案，跑去周女家附近埋伏，結果把女方勒死，警方獲報後將他逮捕，檢察官複訊後認定李男涉犯《刑法》第271條第1項殺人罪，「有逃亡、滅證及再犯之虞，向法院聲請羈押禁見」近日也獲裁准。

檢方表示目前已啟動犯罪被害人保護協會桃園分會的關懷機制，提供家屬情緒支持與法律協助，並將持續在偵審過程中陪同，確保被害人家屬權益，但明顯難以教化的李男獲假釋後又犯案，2個家庭因他悲慘破碎，讓這樣的人得以重獲自由，相關的判定標準也不禁讓人質疑。

延伸閱讀

館長直播回應「10年前騷擾」：這麼委屈還回公司月領8萬？

軍紀渙散！雄獅部隊役男營區抽電子菸搜出喪屍煙彈 判拘役40日

基隆東9號碼頭貨櫃車自撞事故！車頭變形凹陷 駕駛受困