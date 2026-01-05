不想被收入天花板限制 28歲朱恩緯轉戰永慶房屋拚出千萬業績 9

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

「我想做的是一份沒有收入天花板的工作。」28歲的永慶房屋經紀人員朱恩緯，過去曾在餐飲業打拼，也做過業務助理，長時間高工時卻僅有三萬多元的固定薪水，讓他逐漸意識到若想真正改變生活，必須轉換跑道。在永慶房屋完善的薪獎福利制度、師徒制培訓與團隊合作的企業文化，即使今年房市降溫，他的業績仍持續成長，2025年拚出千萬業績。

朱恩緯畢業後並非一開始就投入房仲產業，而是在不同領域中反覆摸索。他曾任汽車銷售業務助理，也在餐飲業擔任外場領班。長時間高工時與體力消耗，卻換來收入天花板明確的現實，讓他逐漸意識到，若想真正改善生活，必須選擇一份努力能直接反映在報酬上的工作。對他而言，想賺錢不是貪心，而是一種對未來負責的選擇。

廣告 廣告

在車業、保險與房仲之間比較後，他最終將目光投向原本最陌生的房仲業。朱恩緯認為，房子與車子最大的不同在於獨特性，每一間房屋都有不可複製的條件，也常是客戶人生的重要里程碑。如果能用專業協助客戶完成人生中關鍵的決定，同時獲得相對應的收入與成就感，對他來說是一件值得投入的專業，讓他下定決心踏進房仲領域。

不想被收入天花板限制 28歲朱恩緯轉戰永慶房屋拚出千萬業績 11

選擇直營體系作為起點 讓學習不被生計壓垮

挑選房仲品牌時，朱恩緯並非只看抽成高低。他清楚房仲市場分為直營與加盟體系，加盟雖然抽成較高，但多半沒有底薪沒保障，對業務新人而言風險不小。自己沒有太多老本能承受收入空窗期，他更需要一個能穩定學習、逐步累積實力的起點。最終，他選擇永慶房屋，看重的不只是制度保障與完整培訓，更關鍵的是業務新人前12個月每月5萬元的保障收入(現為：前12個月每月6萬元收入保障)，讓他在未具備完整專業之前，能無後顧之憂投入學習與實務磨練。

入職初期，他最大的擔心並非工時或休假，因為餐飲業早已讓他習慣高壓節奏，真正的壓力來自專業知識的學習。自己年紀尚輕、資歷尚淺，面對多半已累積資產與社會歷練的買賣客戶雙方，是否能被信任，是他最焦慮的課題。幸好，永慶房屋的一對一師徒制度與團隊文化，讓他不必獨自摸索，而是在實務經驗中被帶著學，逐步理解每一個流程與細節。

業務新人時期的低潮與挫折，現在回過頭發現是成長的養分！曾經有件好不容易成交的案件最終卻解約的經驗，這讓他一度自我懷疑是否適合這條路。撐住他的，是師父的陪伴與提醒，「業務看的不是一時結果，而是能否走得長久！」這些經驗也讓他後來服務客戶更仔細與細心，特別是在資金條件、交易流程上，更早評估、更早提醒，想的比客戶周到，就能避免讓客戶承擔不必要的壓力。

不想被收入天花板限制 28歲朱恩緯轉戰永慶房屋拚出千萬業績 13

制度與科技輔助 讓專業累積成長期成績

隨著經驗逐步累積，朱恩緯在永慶房屋站穩腳步，入行第三年即達成百萬年薪，業績持續穩定成長。2025年在房市量縮的情況下，全年累積業績仍突破1000萬元，創下個人歷年新高，近期更寫下單月最高22萬元收入的紀錄，跟過去餐飲業的收入呈現明顯對比。他分享，好成績是團隊互助的最佳寫照，來自自身專業能力的持續提升與團隊互補的合作模式。他偏向開發型業務，主管則擅長銷售，雙方分工明確、彼此補位，不僅放大成交效率，也讓他在市場變化中更具應變彈性。

他也指出，永慶房屋的品牌信任度與科技工具，導入AI找房服務，是近年工作效率明顯提升的關鍵。透過「i特助」夠根據消費者需求，自動完成房屋推薦服務，而「永慶AI智能教練」自動幫助經紀人員整理出今日的重點工作項目，像是流程提醒、案件進度，業務新人也能加速上手，減少大量行政與書面作業，將時間留給真正需要人與人溝通的服務環節。

不想被收入天花板限制 28歲朱恩緯轉戰永慶房屋拚出千萬業績 15

秉持誠實服務 在永慶挑戰全「薪」人生

談到誠實服務，朱恩緯強調這不是口號，而是高總價交易中最基本、也最重要的原則。他分享，曾有買方在意社區過往狀況，卻未被其他房仲清楚告知，他主動提醒風險，即使可能因此少賺一筆，也堅持先替客戶把關。對他而言，短期利益不如長期互信誠實重要，這才是能讓職涯走得久、走得穩的關鍵。

對於業務新人的建議，朱恩緯認為，關鍵不在於一開始能賺多少，而是是否選對能讓新人安心成長的環境。永慶房屋近期宣布將在雙北市大力展店，目標350店，目前已確定2026年第1季將於新北市土城區新展1店，持續招募好人才，2025年11月更推出、業界首創的「永慶薪自由」徵才方案，提供業務新人前12個月每月6萬元的收入保障，讓求職者在轉職初期減輕經濟上的壓力，能在永慶房屋完善的培訓、師徒制度與團隊支援下，專心累積專業實力，把基礎打好，就能逐步挑戰收入無上限的全「薪」人生，未來收入的天花板，真正掌握在自己手中。

照片來源：朱恩緯提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

永慶房屋「買屋力找房」服務 助民眾把時間留給對的房子

主動推廣「地籍異動即時通」 永慶房產集團防詐公益講座全台舉辦近9百場

【文章轉載請註明出處】