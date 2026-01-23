不想要再當社畜！什麼樣的人能成為「社寵」？心理師揭「關鍵差異」
「社畜」是日本企業底層上班族的自嘲用語，但你有聽過「社寵」嗎？諮商心理師王雅涵於《無力感世代》一書中，分享現代人「3大無力感來源」，包括來自社會環境、關係和自我的無力感，同時提供化解無力感的解方，幫助讀者一起尋回人生價值。以下為原書摘文：
你是社畜，還是社寵？
我阿姨家有個名叫Nancy的可愛印傭，她在這裡工作已近10年，主要負責照顧病人和做家事。她的個性活潑開朗，與親戚們的感情都滿好。有一次阿姨全家要出國玩，Nancy就來我家暫住幾天，順便幫忙打掃我家。
我去接她到我家的那天，在捷運上一路聊著，這算是我第一次和她這麼長時間對話。她說在阿姨家真的很好，但她其實沒有放假，也沒有自己的時間出去走走，因為家裡只剩下阿姨，她怕一個人在家會遇到地震、會怕病毒，有很多擔心。由於她來台灣工作很久了，感覺也差不多要回去了。
我內心雖有不捨，但也覺得她真的很辛苦。來台灣這麼久，明明還很年輕，卻要服務著每一個人，也許和其他外傭相比，她的工作可能單純簡單得多，但我相信她也有辛苦的一部分。
我們可以換工作或遠離父母的控制，擁有屬於自己的生活，但對Nancy和大部分的外傭來說，這就是她們必須面對的事，沒有什麼時間談權利、談感受、談界限，當然有些過分極端的對待是可以提出更換雇主。然而大多數時候，在一個家裡服務是沒有所謂的家事分工，就是要做，因為這就是工作。
我問她回去後的生活，她說已買地蓋房子，要回去享受人生。之前存的錢都給弟妹生活、讀書，現在他們都有自己的人生了，她只要再存幾年的錢就好，就算沒有家庭和小孩也沒關係，以後也可以請人來照顧她。
有多少人覺得自己的生活就像Nancy一樣呢？明明在工作上班，為什麼像個傭人般沒有回嘴的機會？最近有個流行詞彙叫「社畜」，這是來自1990年代日本的自嘲語，指的是員工們會為了企業而放棄身為人類的尊嚴，睡眠、飲食以及與家人朋友的社交都草草了事，拚命賣力地為企業效勞，就像公司的畜生，做牛做馬領死薪水，不是重要角色，就是為五斗米折腰而已。
因此，市場上出現許多「脫離社畜生活」的課程，教導大家創業、理財，為自己的人生奮鬥。
那麼「傭人」或「社畜」究竟是中性的形容詞，抑或是一種貶低自己價值的批判？對Nancy來說，我猜想「傭人」就是她的工作，而且是她習慣且接受的生活形式，而她身邊大多數的人也都是如此，所以是很中性的詞彙。
但對大多數的台灣人而言，「社畜」一詞充滿了貶義和無力，代表著喪失了自己某個為人的權利，就像畜生一樣，沒有意義，這種不甘為奴但只能為奴的無力感，箇中心酸誰知道呢？有時我會半開玩笑地問那些覺得自認是社畜的朋友：「所以你是豬、雞、羊，還是高級和牛？」即便是社畜，也有不同等級，有些和牛可是過著享受美食與SPA的生活呢！
除了「社畜」，其實還有「社寵」一詞。寵物與主人之間是有感情的，甚至主人甘願成為牠們的「奴隸」（養貓者都笑稱自己是鏟屎尿的貓奴）。那麼，什麼樣的人能成為被重視的「社寵」，而不是勞碌命的「社畜」？關鍵在於自知其價，並且不將自己視為畜牲。
與人真誠連結，認真做好自己應盡的職責，提供穩定的情緒支持，才能成為無可取代的夥伴。健康的人際關係，是工作滿意度的重要因素。因此，能夠覺察並適時調整自己在關係中的角色以及是否健康，然後適時做出改變，就變得非常重要。
職場普遍存在的焦慮感
許多人夢想成為老闆，渴望創業或成為自由工作者，好擺脫時間的束縛。然而一旦成為老闆後，可能會發現反而擁有了更多的「老闆」，每一個合作的客戶或顧客都成為自己的老闆，要承擔更多的責任。甚至有了員工之後，還需要判斷這些員工是「社畜」還是能成為夥伴的「社寵」。
人際關係是相互的，厭世卻很容易切斷人與人之間的連結，也很容易讓我們把眼光定睛在不足夠的那些東西上，而第一個常被掛在嘴上的就是「薪水好低」「人生好難」「我好厭世」。
大學時我在一家社福單位實習，一位剛到職不久的社工是我的學長，我天真地對他說：「好棒喔，你在這裡工作，感覺是個好地方可以一直做下去。」他卻面有難色地回應：「還好吧？薪水不高，我沒打算一直做下去。」
那時的我認為，能穩定工作就很棒了，但為何他看起來不開心？後來我準備研究所時，原本實習的單位找我去當社工，我腦子裡想著，希望薪水能比22K多一點，來個25K應該就很不錯。結果主管說有28K時，我覺得很開心，因為比我想像的還多。工作了將近一年的時間，我存了滿多錢，因為沒什麼花錢又住在家裡，現在回想起來，22K真是個可怕的世界。
研究所畢業後我開始擔任心理師，大部分的心理師一開始都會在學校擔任正職，薪水約4萬多元，和其他差不多的產業相比，我的確覺得有點低，但因為我不想在學校工作，便嘗試接案，過著有一餐沒一餐的生活，有時候一個月連一萬元都賺不到。慢慢地累積了經驗與知名度，就這樣過了好幾年才趨於穩定。
然而到了2025年，大部分要從事心理師工作的畢業生已經不會選擇穩定的正職，而是去諮商所接案，他們經營著自己的知名度，以便成為厲害的行動心理師，我也因此常從年輕一代的心理師口中聽到「對未來好焦慮」「薪水好低」「壓力好大」「好厭世」等話。
這就是時代的變動，各行各樣的每一個人都存在著可能被取代的焦慮，同時內心也保有著想要往上爬的渴望，在現實和目標之間跳耀著，有些人似乎很成功，有些人卻覺得遙不可及，徒留厭世的嘆息。
這樣的現象不僅反映了時代的變遷，也揭示出現代職場中普遍存在的焦慮感。在這個資訊發達的社會，人們很容易透過社交媒體看到他人的成功，卻忽略了這些成功的形象往往經過精心包裝，只展現了最好的一面。當人們將自己的現狀與這些理想化的形象進行比較時，往往感到自我價值的下降和對未來的不確定性，也加劇了對現實的厭世感。
在現實與理想的拉扯中，有些人透過努力不懈和堅持，似乎找到了通往成功的道路，但也有許多人在不斷的比較和壓力中逐漸迷失方向，甚至影響到身心健康。如何在快速的變遷中找到屬於自己的平衡點，是每個人必須面對的挑戰，以心理師這個職業來說，除了不斷提升專業技能、調適心態，應對職業焦慮也是未來持續成長和成功的關鍵。
（本文摘自／無力感世代：暫停一下又何妨！我只想好好活著／遠流出版）
