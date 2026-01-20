不想讓辛苦錢變少，最不該做的就是「把錢放進保險箱」！為何？

每個人可耗費的時間和精力有限，即是指每個人的勞動力都有極限，因而藉此賺來的錢也有限。

然而，資本不一樣，資本沒有極限，也不受時間和空間限制，可以幫你做任何事。資本就如同你雇來的工人，而且如種姓制度般有階級之分。換句話說，資本是根據現有財產帶來的獲利差異來區分的。

把錢鎖在保險箱如何？

除了藏匿資金的罪犯之外，很少有人會把錢放在保險箱。萬一真的這麼做了，那筆資產就會是資本種姓制度中，最低等的賤民。開啟保險箱時看到錢財的確會很開心，但是，保險箱無法幫你的財產創造任何附加價值：那筆錢實際上和漸漸變少沒有兩樣。

把錢放在銀行儲蓄帳戶裡如何？

相較之下，放在銀行儲蓄帳戶的存款稍微好一點，你的資本勉強脫離了賤民身分。但最近處於低利率時代，通貨膨脹率高於存款利率，銀行儲蓄帳戶除了利率非常穩定之外，沒有其他優點。以工人來比喻，就是一個敷衍了事、老是坐著打盹的懶惰鬼。

把錢用作買保險如何？

保險又如何呢？最近因為熟人的請託，我買了很多保險，不過，仔細觀察契內容會發現，保險收取的費用過高。實際上需要保障時，有太多情況可以透過免責條款逃避責任。像韓國這樣，已經擁有完善的醫療保險和國民年金等最低限度的社會保障體系，重複投保高額的保險是不必要的。

不管多常生病或發生事故，理賠金額很少高於支付費用。每次續約時，保險費都會大幅上漲，而且幾乎沒有解約金，中途解約時損失太高。以工人來比喻就像警衛，就是在真正危急之時才會考慮出手相助，平常不僅伙食費高，花費也很高。如果變心解雇的話，還要付違約金。

可以穩定獲利，你的資本才有中產階級的水準

可以穩定獲利的錢才是中級以上的資產，要擁有穩定工作的工人才會有豐足穩定的將來。他們會到容易賺錢的地方奮發工作，定期帶來收益，股市投資最合乎這個條件。

當把錢投資到積極配息回饋股東，並穩定成長的公司時，這筆錢就是高品質的資產。他們永遠在最前線開拓新市場，使我們的生活更加豐富、便利，並創造過去未曾有過的產業，持續成長發展。

您要將自己的錢託付給哪一種工人呢？全憑自己的抉擇，因此不可貿然決定。

我不清楚、別人這麼說、聽說不錯等的藉口是行不通的。無論原因是什麼，都不能把賺錢的權力交給別人。投資人多半對「絕對不會虧損，收益很高的商品」這種說法深信不疑，才會聽從銀行窗口那些常見且信任的職員的話，買下基金。您必須自己做出決定，將錢託付給擁有最佳生產力的工人才行。

沒有小康獵人，卻存在富有農夫的原因

如果和別人提及我在投資股票，通常他們都會問我賺了多少，甚至是問「贏了多少？」，這是因為他們認為，股票等同賭博。不過，您有看過身邊的人靠賭博賺到錢嗎？就算有人因為賭博賺了1、2次，時間久了還是全輸光。

股市投資絕不是賭博，不同於擲骰子等機率遊戲，也不是以高價賣給下一個人的傳炸彈遊戲。在賭盤轉個100次就能產生價值嗎？絕對不會。錢只會從這個賭徒手中，交到下個賭徒手上，或是流轉在賭徒和賭場之間，無法創造任何附加價值。因此，賭博是一場有人輸、有人贏的零和遊戲，不斷你爭我奪的戰場。

與之相反，透過股市投資提供公司資金，又是如何呢？公司憑藉資金開發技術、開創市場並販賣相關產品，創造附加價值。然後以此價值使股價上漲和發放配息，回饋給投資人。這就是股市投資創造的價值，作為社會的原動力，使國家繁榮，實現技術進步。因此，股市投資是互利的雙贏機制。

把股市投資視為零和遊戲或是交易遊戲的人就像是獵人，根據各種數據和分析資料，每天前往獵場。不過，他們有個致命的缺點，就是短線預測失利時便會一無所獲。現實中的獵人如果預期錯誤僅只是白忙一場，但對於股市的獵人而言，失敗將會造成虧損，頻繁的交易也會增加手續費支出。

以前的人常說：「沒有小康的獵人，卻存在富有的農夫。」就是說，光憑打獵想成為富翁幾乎是不可能的事。我也曾經像獵人那樣投資，嘗試過短線交易以及衍生性商品等投資方法。然而，我卻重拾「像個農夫一樣的投資」的原則，並得到過去無法達成的鉅額獲利。

《投資的絕對原則：韓國股神簡單又心安的農夫投資法》





責任編輯：倪旻勤

核稿編輯：陳瑋鴻





