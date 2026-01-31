不想贏韓國！台孕產婦「死亡率高於日韓」婦產科醫學會：3制度需再努力

記者簡浩正／台北報導

手術房，醫師，開刀(圖／PIXABAY)

衛福部自105年6月30日起推動《生產事故救濟條例》，截至113年共核予救濟2308件，救濟金額超過14.5億元；而113年核予救濟260件數反轉下降。不過，相較於日本、韓國，台灣孕產婦的死亡率仍相對高，對此，台灣婦產科醫學會表示，包括用藥、轉診制度和偏鄉醫療資源的缺乏，都是台灣需要再精進的部分。

衛福部本月發布最新報告，113年經生產事故救濟審議會審定核予救濟260件，救濟金額為新台幣1億6700萬元；進一步分析，產婦死亡及中度以上身心障礙案件以羊水栓塞為主因，新生兒死亡及重大傷害皆以新生兒腦部異常(包含缺氧缺血性腦病變、腦部出血)最多。

衛福部表示，生產事故救濟制度至今上路近10年不斷精進，分析歷年來孕產婦死亡原因前三名依序為：產後大出血、血管栓塞或肺栓塞、羊水栓塞。衛福部針對產婦死亡原因推動包含產後大出血組合式照護模式、預防產後靜脈栓塞及肺栓塞之救命繩計畫等照護措施，近年來孕產婦因產後大出血、血管栓塞或肺栓塞而導致死亡之案件有下降趨勢。

台灣生產事故的申請案件數下降，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈（右）評估應是大環境改善，生產品質更進步。（圖／記者簡浩正攝影）

對於生產事故的案件數下降，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，其實少子化所影響的層面反而較少。他說我國113年出生數約13萬4000多人、112年約13萬5000人，111年則是13萬8000多人，只掉了1至2％，但申請件數少了近20％。反轉下降的原因，他評估應是大環境改善，生產品質更進步。

他分析，這部分衛福部也做了許多努力，如產後大出血，有推動安全組合式共照或長效藥物等減少問題。另外，因為高齡產婦的情況也愈來愈多，因此風險也相對較高。

不過據統計，台灣2023年每10萬名活產的孕產婦死亡率約12人，高於日本的3.6人，也略高於韓國的10人。黃建霈則認為確實有需要再精進之處，像是用藥、轉診制度，還有偏鄉醫療資源等。

生產救濟案件孕產婦死亡原因分析。（圖／衛福部提供）

他說，有部分基層診所因為生產人數少，想要將人留住，但對於高風險者而言，更應有適當配套，否則會容易出現來不及的情況；另外，國家對於轉診應有好的鼓勵制度，尤其以偏鄉、東部地區來說，可能要距離相當遠才有可以產檢或生產的地方，讓生產風險變高。總之，台灣的狀態有持續進步，但仍有可精進之處。

