不想跨年人擠人！ 火鍋外帶套餐打折PK手搖+炸物免運

跨年除了外出吃大餐看煙火，也有不少人選擇外帶、外送火鍋或是手搖、炸物回家吃，就有業者看準外帶商機，推出1到4人的跨年優惠套餐，來衝銷售額，手搖炸物店則是滿額免運費，在跨年前四天都已經接到800份雞排+飲料套餐。

跨年期間，各式外帶餐飲服務成為熱門選擇，許多民眾為避開人潮選擇在家慶祝。火鍋業者推出多人份外帶套餐，較去年同期業績成長1至2成；手搖飲料及炸物店則提供滿額免運優惠，在跨年前四天已接獲800份雞排飲料套餐訂單。餐飲業者紛紛看準宅家跨年趨勢，推出火雞套餐、鴛鴦鍋等多樣化選擇，讓民眾不出門也能享用豐盛大餐迎接新年。連鎖火鍋品牌針對跨年推出多項外帶優惠，包括雙人套餐95折、四人套餐94折，還有加購指定肉品六折的特別優惠。套餐內容豐富多樣，包括豬肉、牛肉、排骨酥、丸子及蝦滑雙拼等選項。業者也考慮到獨自慶祝的民眾，推出300元有找的麻辣獨享鍋。

廣告 廣告

手搖+炸物12/31前下單，滿額「外送免運」。（圖／TVBS）

多位民眾表示，選擇外帶外送的主要原因是避開跨年人潮。有民眾認為跨年現場人太多且可能存在安全隱憂，加上天氣寒冷，待在家中更為舒適。另一位民眾則表示，他們傾向在節日選擇外送外帶服務，如速食餐廳的炸雞桶等，能夠享用多種不同食物，同時避免人擠人的情況，特別是活動散場後的擁擠。火鍋業者指出，隨著天氣轉涼，不僅內用顧客增加，外帶業績也較去年同期成長1至2成。手搖飲料與炸物店同樣受益於這一趨勢，提供外送及外帶服務。一家業者表示，在跨年前四天，雞排飲料套餐已接獲800份訂單，只要在12月31日前下訂並達到一定金額，即可享受免運費優惠。

目前各餐廳跨年訂位幾乎已滿，連鎖餐酒館指出，外帶訂單從聖誕節開始明顯增加。除了火鍋，民眾還可選擇外帶火雞套餐。另一間連鎖火鍋則推出需提前預訂的四人份跨年外帶套餐，分為「生生牛轉」和「豬突猛進」兩種選擇，分別以牛肉和豬肉為主。這些多元化的選擇讓民眾能夠在家中享用熱騰騰的大餐，不必出門排隊也能舒適地迎接新年，餐飲戰場已悄然轉進民眾家中。

更多 TVBS 報導

台北101跨年6分鐘煙火曝！ 賈董：最佳賞點「北面、東面」

印度教徒在孟加拉遭「私刑」處死 新德里爆發示威抗議

冷空氣遇暖流！ 「極地氣團輻合帶」現形 日本西側降大雪

台東一夜連6震！ 郭鎧紋：一周內要注意不排除５以上餘震

