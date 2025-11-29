不想辦活動又亂罵「蠻橫」 公路局提證據再打臉侯友宜

〔記者吳亮儀／台北報導〕新北市長侯友宜日前因淡江大橋路跑、自行車活動沒協調，亂罵交通部公路局「蠻橫」，引發公路局內部不滿。公路局今(29日)晚間提證據指出，早在今年三月，新北市府就明白告知沒經費辦活動、且要籌辦萬金石馬拉松，因此無法增辦淡江大橋路跑活動。

新北市政府多次想蹭淡江大橋政績，但由於淡江大橋橋體是由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，最困難的工程都由公路局做了，也引發內部人員不滿。

公路局今天晚間發布聲明指出，公路局早在去年12月31日，就由公路局局長親自召開通車前系列活動第一次籌備會議，邀請新北市政府、淡水區公所、八里區公所等單位參與。

公路局在會議中說明通車前各項體驗活動的初步構想，並請新北市政府指派高層統籌窗口，及請各局處與區公所提出可辦理的在地活動與可支援的相關經費，以利後續整合。

依據第一次籌備會議結論，新北市政府及相關機關，後續分別以正式公文回覆相關事項，其中新北市政府新工處在年2月7日，函送該處所召開的配合淡江大橋完工通車行銷聯繫會議紀錄所載「通車活動經費部分，倘無法以本府出資之建設計畫中編列通車活動相關經費，因本處無相關預算編列活動經費…」；新北市政府並在今年3月5日函覆由張其強副秘書長擔任統籌官。

之後，新北市政府統籌官率隊在今年3月14日拜會公路局，公路局會中除再次說明活動方向與合作需求，也明確表達希望由具備辦理大型路跑經驗的新北市政府承辦淡江大橋路跑活動。

公路局指出，會議中新北市政府代表當場說明，因已有其他既定路跑行程(萬金石馬拉松)，因此「無法增辦淡江大橋路跑活動」，但後續行政流程將全力配合。

公路局表示，為不影響民眾對通車前活動的高度期待，且在新北市政府回覆無規劃、無預算支援後，公路局才在無外部經費支援的情況下，自行籌措經費與整合資源，完成路跑、自行車、導覽、文化展示及通車典禮等系列活動之規劃前置作業。

公路局並在今年11月19日，再次赴新北市政府說明後續活動內容、時程與需求，並提出由中央與地方共同成立「通車前系列活動橫向聯繫平台」，以建立完善的議題整合、交通維安、地方文化導入與行政協力機制，期盼雙方能攜手完成淡江大橋作為國際級地標落成的慶賀典禮。

公路局強調，外界傳言「中央僅留平日給地方」並非事實，通車前活動原可依屬性於平日或假日分時段、分區域辦理，也可同時搭配導覽、開幕大遊行、文化展示等活動，不會彼此排擠或限定中央、地方的辦理時段。

交通部公路局、新北市政府協調淡江大橋通車活動時程表

113年12月31日

公路局長首次召開淡江大橋通車前系列活動籌備會議

114年1月14日

新北市府舉辦「配合淡江大橋完工通車行銷聯繫會議」，結論為「有關通車活動辦理路跑，本府體育局表示年初已安排多場路跑活動，量能較為不足，建議請交通部公路局或北新工分局辦理路跑活動，本府體育局協助配合辦理。」

114年1月24日

新北市府舉辦「配合淡江大橋完工通車行銷聯繫會議」，結論為「有關挹注113年通車活動經費部分，倘無法以本府出資之建設計畫中編列通車活動相關經費，因本處無相關預算編列活動經費，建議依活動項目之主辦、協辦單位協助經費分擔。」

114年3月5日

新北市府回覆由新北市政府張其強副秘書長擔任統籌官

114年3月14日

張其強副秘書長拜會公路局

公路局說明活動方向與合作需求，新北市府當場說明，因已有其他既定路跑行程(萬金石馬拉松)，無法增辦淡江大橋路跑活動，但後續行政流程將全力配合。

114年8月8日

新北巿府張副秘書長再度拜會公路局，林局長也再次請求市府，未來辦理包括路跑等活動時能夠給予協助

114年11月19日

公路局至新北市政府拜會張其強副秘書長，說明淡江大橋系列活動規劃期程

淡江大橋橋體由交通部公路局獨立建造，卻屢遭新北市政府蹭政績。(記者吳亮儀攝)

