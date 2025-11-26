不想遣返回國！失聯移工竟披「塑膠袋」，躲冷凍庫半小時。（圖／TVBS）

移民署高雄專勤隊近日於前鎮區一處冷凍加工廠執行查緝行動，逮捕3名印尼籍失聯移工，卻意外發現還有一名同鄉藏身於零下6度的冷凍庫內長達半小時。當移民署人員打開冷凍庫門，發現該名移工僅穿著一件短袖並披著一個塑膠袋，蜷縮在牆邊瑟瑟發抖。此次行動是移民署在高雄地區的大規模掃蕩行動之一，最終在前鎮、仁武、鳳山和岡山區共查獲17名非法移工，相關單位將進一步調查雇主責任及追查幕後仲介。

移民署人員在冷凍加工廠查緝過程中，從已逮捕的失聯移工口中得知還有一人躲在冷凍庫內。當移民署人員打開冷凍庫門時，發現一名只穿短袖、身上披著塑膠袋的印尼籍移工正蜷縮在牆邊，全身因寒冷而顫抖不已。這名移工為躲避查緝，竟在零下6度的冷凍庫內躲藏了半小時。移民署人員表示，在這樣的低溫環境中，人體若待上1小時就會出現失溫狀況，該名移工再多待20分鐘就可能發生危險。

移民署人員提醒該名移工要小心地面濕滑，並告訴他：「我們是來救你的，你差點死在裡面你知道嗎？」這名移工看起來驚魂未定，他沒想到冷凍庫只能從外面打開，被困半小時後才終於獲救。

高雄市專勤隊擴大掃蕩，一口氣查獲了17名非法移工。（圖／TVBS）

此次行動在前鎮區冷凍加工廠共查獲4名印尼籍移工，他們都在該處非法工作。同時，專勤隊還在仁武、鳳山和岡山區進行擴大掃蕩，一共查獲17名非法移工，全部帶回進行調查。高雄市專勤隊副隊長袁愷表示，此次一舉查獲17名非法外來人口，案件帶回查辦後，將深入調查非法雇主責任，並追查幕後仲介，同時移請地方勞政主管機關依法裁處。

接下來，勞工局將介入了解情況。根據規定，雇主聘僱移工非法工作最高可能被罰款75萬元，同時也需接受調查，相關單位將擴大清查上游仲介網絡。

