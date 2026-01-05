「不想麻煩孩子」婦忍痛數月 醫一看驚：大腸癌腫瘤破了

一名92歲高齡婦人因不想讓子女擔心，隱忍腹痛數個月，直到痛到無法走路才就醫，檢查發現婦人的大腸癌腫瘤已破裂，隨時可能因敗血症致命，經緊急手術切除大腸小腸共60公分。

右側大腸癌腫瘤情形。 （圖／ 澄清醫院 ）

該婦人平常身體無異狀，僅覺得右下腹隱隱作痛，能忍就忍。由兒子陪同就診胃腸肝膽科門診後，抽血檢查發現血紅素掉到8.7(正常12至16）、白血球15900（正常10000以下），腹部電腦斷層檢查顯示右下腹部有一大團約10公分大腫瘤，外形呈不規則狀，診斷為大腸癌並已破裂，緊急收治住院會診大腸直腸外科。

廣告 廣告

澄清醫院中港院區大腸直腸外科醫師陳周誠表示，手術發現該婦人右側大腸腫瘤約5.6公分大，腫瘤鑿穿大腸壁，溢出腫瘤物形成約4.9公分大破裂範圍，並侵犯到迴腸末段。手術切除大腸癌患部5公分，受癌細胞侵犯的迴腸55公分，再將小腸和大腸精密吻合，築出一新的通道，維持腸道的暢通。

大腸癌腫瘤破裂流出情形。 （圖／ 澄清醫院 ）

陳周誠指出，該婦人的大腸癌長在右側大腸的最深處，位於盲腸上方的大腸裡，很不容易發現。即使長了癌腫瘤，因此段大腸直徑較大又加上經過此段大腸的糞便水份較高，患者比較難感覺有大便異常的病識感。

陳周誠表示，據臨床醫學統計，大腸癌發生在左側大腸佔七成，在右側大腸佔三成。右側大腸癌雖然不容易發現，目前的糞便潛血檢查最為方便，一旦發現糞便有潛血現象，一定要做進一步的腹部電腦斷層，找出癌蹤跡及早治療。該婦人術後恢復良好，其子女再看到老母親的笑容，感謝醫師的手術成功。

陳周誠醫師。 （圖／ 澄清醫院 ）

陳周誠表示，超高齡社會是指一個國家或地區65歲以上老年人口占總人口比例達到20%以上的狀態，台灣已在2025年正式邁入超高齡社會，這代表每五個人就有一位長者。

很多長者對身體的病痛常常隱忍不說，怕帶給子女麻煩，這是一個嚴肅的問題，陳周誠提醒民眾多注意長者的身體狀況，帶長者做政府有補助的定期健康檢查，絕對不要錯過。

延伸閱讀

嘉義市長選舉藍軍3人角逐 黑馬陳家平先宣布退出

川普威脅奏效？委國副總統態度轉彎 稱已向美發出合作邀請

美逮捕馬杜洛「衝擊中美關係」？川普：照原定計畫4月訪中