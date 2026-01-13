不想一開會就爆氣？7個練習，把職場EQ慢慢養起來

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

在高工時、高壓力的職場環境中，情緒失控往往不是因為「脾氣不好」，而是長期累積的疲勞、挫折與溝通失衡所造成。想要在工作中保持理性、不被情緒牽著走，其實EQ是可以後天培養的。專家建議，只要從日常的小習慣開始練習，學會管理情緒、好好溝通與適度休息，就能有效降低衝動爆走的風險，讓自己成為更穩定、也更受信任的職場夥伴。

1. 強化自信心

先從最簡單的小事做起，不需要一下子要求自己要建立大功大業，然後，慢慢累積經驗，穩定往上爬，再挑戰大事；但也不要過度消極，專挑小事做。

廣告 廣告



◎忠於自己，善用天賦：不是剛愎自用，也不需要事事和他人比較，每個人天賦不同，有人會溝通，有人很會研發，有人則適合幕後。

◎以正面而樂觀態度面對壓力：比較多的情況是熬過壓力了，個人EQ素養、工作能力也相對成長。有天爬上主管或換工作，比較能體悟下屬或同儕的辛勞。



2.多溝通：良好的溝通是需要心平氣和的。

◎盡量不要透過通訊軟體如E-mail、line等，最好面對面：面對面可以觀察到溝通者的臉部情緒表情，通訊軟體所顯現的笑臉、哭臉，不是對方真正的情緒反應，很容易產生溝通上的誤解。無法親自面對面，至少也要用電話溝通。



◎多傾聽：面對面交談，可以擁有比較好傾聽機會與平靜陳述各自的想法，比較不會擦槍走火。

◎溝通遇瓶頸，暫停一下，緩和心情。



3. 學習察覺及掌控對方、自身的情緒變化

自身情緒低落，就要想辦法調適、紓壓，比如起身走動、洗臉、喝杯水等，都有助於轉換心情。或者在溝通時感覺到自己講話變快、音量變大，或是對方臉紅脖子粗時，適度的踩煞車，對雙方都好。



4.注意時間的管理及分配。



5.發揮團隊精神

許多工作無法一個人獨力完成，平日應維繫良好的人際關係。



6.重視平日的休閒活動

再忙也要騰出時間好好休息即使是短短10分鐘，也有助身心、紓壓。



7.患有精神疾患，務必就醫

不管是嚴重的躁鬱症，還是輕微的精神官能症，請不要害怕就醫，萬一放任不管，情緒失控，出現暴走行為，情緒會更不好，會是一連串的惡性循環。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·職場霸凌引發精神疾病，算是一種職業病嗎？可以請領勞保職災給付嗎？ 一篇詳解

.職場霸凌狂燒，３面向培養復原力