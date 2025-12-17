不意外朱孝天亂講話！F4推手柴智屏認「太衝動」：他本來就不太世故

記者趙浩雲／台北報導

柴智屏表示朱孝天本來就是不太世故的大男孩。（圖／記者趙于瑩攝影）

朱孝天被退出F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演也被排除在外，他大動作開直播開戰相信音樂，引發話題。F4的推手、戲劇教母柴智屏今（17）日出席「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」坦言，F4本來就是不是一個團體，並說朱孝天本來就是一個不太世故的大男孩。

《流星花園》掀起亞洲熱潮超過20年，F4是否合體始終是外界關注焦點。對於近期合體破局的討論，製作人柴智屏受訪時坦言，從2001年開始，其實從一開始就不該用「團體」來看待F4，「他們本來就不是一個團體，而是從日本漫畫延伸出來的四個角色。」

朱孝天「被退出」F4後發聲明反擊，成為話題爭議焦點（圖／翻攝自IG @kenchu9）

柴智屏表示，團體需要共同目標與方向，但F4成員各自發展多年，生活與工作重心早已不同，並非天天相處的關係，「看到他們有機會同台，我也會覺得很開心、很感動，但不代表他們一定要被綁在一起。」她也提到，五月天曾邀請成員同台，能留下美好回憶本身就是一件很棒的事，但並不代表未來一定要朝再合體前進。

談到朱孝天最近的舉動，不僅暴雷還開直播開戰相信音樂，柴智屏直言自己從2001年認識他至今，性格其實沒有太大改變，「他就是一個不太世故的大男孩，有時候會比較衝動。」她認為，若在直播中情緒性發言，對其他成員其實並不公平，也容易引發外界誤會，但這樣的反應對她來說，「並不覺得奇怪。」

