不愛喝水的人快看！營養師曝吃喝「這些」也能補水

根據衛福部建議成人每天建議飲用6-8杯水(240 ml/杯)，多多補充水分可以幫助身體代謝，不過很多人認為只有喝水才是有補充到水分，其實不少人每天早上喝的咖啡跟茶也能夠補水。馬偕醫院營養師趙強近日就在臉書粉專指出，「請不要再說喝咖啡或喝茶的水量不算水了」，因為從人體水分來源來看，咖啡本來就屬於水分攝取的一部分，只是長期被利尿的迷思誤解了。





只喝咖啡跟茶不能補充水份？營養師「破解迷思」：連吃東西也是補水

趙強指出人的總水分輸入來自3大類。（圖／翻攝自趙強臉書）

趙強指出，人體每天所需的水分，並不只來自白開水，而是由3大來源共同組成，其中最主要的就是「水與其他飲料」，約佔每日總水分攝取的70%至80%。以一般久坐的成年人來說，這一部分大約可提供1575毫升水分，約等於7杯水，而咖啡、茶與其他飲品都包含在內。雖然咖啡因確實具有輕微利尿作用，但並不代表喝了就會讓身體脫水，因此不能因為「利尿」兩個字，就直接把咖啡排除在補水名單之外，這其實是一種常見卻過時的觀念。

只喝咖啡跟茶不能補充水份？營養師「破解迷思」：連吃東西也是補水

趙強解釋例如水果這種食物中的水分大約佔每日總攝取量的20%至30%。（圖／民視新聞）

除了飲品之外，日常吃進去的食物同樣也是補水關鍵。趙強說明，固體食物中的水分大約佔每日總攝取量的20%至30%，約可提供675毫升水分，像是蔬菜、水果與熟食，都是隱形的補水來源；此外，人體在正常新陳代謝過程中，還會自行產生約300毫升的「代謝水」。綜合計算，一般成人每日總水分輸入量約為2550毫升。趙強也直言，若真的還是堅持「喝咖啡不算水」，那就在喝完咖啡後多補一點白開水就好，重點從來不是水的形式，而是整天水分有沒有攝取足夠。









