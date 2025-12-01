不愛祖國？梁朝偉遭疑定居日本 不忍了親回應：我不會說日文

娛樂中心／綜合報導

中日關係因「台灣有事」持續緊繃，影帝梁朝偉也被受牽連，近年來經常被民眾目擊在東京街頭、咖啡館、滑雪場，引發外界熱議，甚至有人猜測他「是否已悄悄定居日本」。對此，梁朝偉日前出席活動時，首次正面回應相關傳聞。

梁朝偉在活動中明確否認「長期定居日本」，強調自己並未移居當地，只是偶爾短期停留。坦言，之所以常往日本跑，主要是因為喜歡獨處，語言不通反而可以不用跟人講話，讓他能享有更多私人空間。

他透露自己在日本滑雪已有二十多年，但刻意不學日語，只會最基本的生活用語，幽默說：「如果你不會那個語言，頂多講一兩句就完了。」坦言不必面對過多社交，也能專注享受個人時光。

梁朝偉（左）與劉嘉玲（右）婚姻多年，強調前往日本是去旅遊。（圖／翻攝自劉嘉玲微博）

