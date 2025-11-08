不愧世界第一 台積運動會ESG做好做滿
財經中心／廖珪如報導
台積公司今(8)日於新竹體育場舉辦 2025 年運動會,持續傳承「團結、活力與創新」之主軸,競賽活動有徑賽、趣味競賽,並規畫親子活動體驗區及園遊會,以增進同仁與親友同樂的機會。同時,來自上海、南京、日本、北美及歐洲等地的數百位台積海外廠員工及受訓同仁、以及海外業務代表皆參與今年的運動會,展現台積公司高度的凝聚向心力及多元共融的精神。
運動會活動設計上積極響應永續理念,包括徑賽(1200 公尺)鳴槍儀式以「強棒出擊,啟動」來象徵邁向永續成功之路,會場佈置物採可回收材質設計,共同朝向循環再利用目標;交通接駁採用電動巴士為主軸以降低碳排放,並鼓勵搭乘大眾交通工具或共乘車輛,提倡綠色交通理念。
今年台積運動會之園遊會共計約 140 個攤位,其中 ESG 攤商(在地商家、社企流、農夫市集)之攤位約 32家。此外,邀請台積電文教基金會「台積電青年築夢計畫」獲獎團隊「袋代」,透過將舊布料、邊角廢料、皮革,再造成環保提袋、包包等物品,使其重獲新生,為地球永續貢獻一份心力。台積運動會持續結合「減塑行動」、全面不提供塑膠吸管改以環保可分解材質吸管、免費提供循環餐具租借服務、使用活動專屬 APP、採電子支付鼓勵無紙化綠色消費,以行動支持環境永續,傳達台積公司在追求企業成長的同時,亦注重環境永續及社會影響力。此外更規劃趣味 ESG 互動活動以推廣永續教育及多元文化親子體驗。
開幕活動首次邀請兩大國慶表演團體「台灣特技團及 We.R 特技跆拳表演團」,由台灣傳統特技結合韓國傳統武術跆拳道,使用畫面堆疊的方式,先輪流展現各國風采,最終融合兩國傳統武術,帶來不同國家武術的視覺饗宴。閉幕活動精彩表演則由台灣超人氣兒童舞蹈團體「蘋果家族」擔綱演出,並與台積電熱舞社的同仁共同攜手,帶來充滿活力的精湛舞蹈表演,展現團結合作、活力與創新的精神,更為活動增添無限光彩!此外,今年首次推出「安安寶寶愛運動 Line 貼圖」,此款貼圖由台積同仁設計,即日起至 2025年11月28 開放免費下載,歡迎分享給親朋好友一起使用。
