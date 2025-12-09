不愧是北京方丈的心眼！ 濱崎步澳門演唱會遭到封殺

日本流行天后濱崎步。取自濱崎步IG



日本流行樂天后濱崎步11月底的上海演唱會，被中國當局蠻橫在最後一刻取消，她很有骨氣地對著空椅子完全唱完整場演唱會，當時就令人猜測她接下來的澳門演唱會能否舉行。果不其然，北京當局的心眼就是「這麼大」，濱崎步週二（9日）宣布1月10日的澳門演唱會已遭通知取消。

在社群平台上，濱崎步週二發出日文公告寫說：「今天必須向大家宣布一個非常令人心痛的消息。原定作為ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am -ep.2-最終場的2026年1月10日澳門公演，經過Avex與主辦方協商的結果，由於各種原因，接獲了中止的報告」。

日本流行樂天后濱崎步12月9日貼出公告，說明她次年1月10日在中國澳門的演唱會已遭通知取消。翻攝X

她寫說：「繼上海公演之後，再次給大家帶來巨大的難過和困擾，並且這次得到亞洲各地歌迷支持的巡演，將在無法呈現最終場的情況下結束，我們整個團隊和所有工作人員都深感遺憾。」

另外，英文公告則較為簡短，濱崎步強調她與歌迷們永遠緊緊相連。

濱崎步承諾說：「針對持有上海和澳門場次門票的所有歌迷，我們的團隊將竭盡全力，讓大家能夠優先獲得預計於2026年舉辦的巡演門票，請再給我們一些時間。我們將竭盡所能，不辜負大家遺憾的心情。」聲明的最後附有濱崎步的親筆簽名。

此舉顯示中國當局可能對濱崎步乃至於所有不對中國磕頭的日本藝人，進行全面封殺。先前，由於其他日本藝人在上海以外的演唱會或演出有多起仍然照常舉行，讓外界猜測是否關掉濱崎步的演唱會、把日本歌手大槻真希演唱到一半時從舞台上架下來的行為，是否只是上海的單一行為。

如今，這看來將是所有中國管轄範圍的全面國策。

