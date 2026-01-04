不愧是建交逾90年好盟友！台灣成「這國」海鮮、咖啡大買家

財經中心／李紹宏報導

不愧是台灣的好盟友！瓜地馬拉農畜食品部（MAGA）官方數據顯示，台灣與歐盟已成為瓜國海鮮出口的主要市場；身為台灣在拉丁美洲的堅實盟友，瓜地馬拉於2025年進一步鞏固其漁業貿易地位，憑藉高品質的魚類、金槍魚及蝦類出口，創下超過1.133億美元（約新台幣36億元）的亮眼外匯佳績。

瓜地馬拉和台灣建交超過90年。（圖／PIXABAY）

根據統計，在瓜地馬拉的漁業出口版圖中，歐盟是最大外銷據點，去年共吸納225批貨物，為瓜國帶來約7010萬美元的收益。值得注意的是，擁有超過90年邦誼的台灣，緊追歐盟，成為第二大買家。

數據指出，光是2025年前4個月，就有超過800萬公斤的瓜地馬拉蝦類銷往台灣；截至11月，對台海鮮出口總額已達403萬美元，反映出台灣市場對瓜國水產的高度需求。

瓜地馬拉農畜食品部強調，漁業出口之所以能逆勢成長，歸功於政府推動的「制度化安全措施」。透過嚴格的衛生監督、產品可追溯性以及對出口商的技術支援，瓜國海鮮成功打入多個戰略市場。

瓜地馬拉的海鮮相當受台灣人歡迎。（示意圖／資料照）

有了台歐兩大支柱，瓜國也成功開拓其他新興出口管道，新增近千件出口商品，額外創造了3910萬美元的收入，實現市場多元化的戰略目標。

除海鮮之外，咖啡亦是「台瓜經貿」的重量級支柱。台灣目前是瓜地馬拉全球第4大咖啡進口國，2024年瓜國咖啡輸台金額已突破1800萬美元，佔其咖啡出口總額的15％以上。瓜國外交部表示，未來將持續強化與台灣的經貿夥伴連結。

台瓜關係的深化不僅體現在經濟層面，更在政治互信上展現新局。瓜地馬拉總統阿雷瓦洛先前訪台接受專訪時，曾感謝台灣長期支持，並表示已準備好將雙邊關係提升至新層次。

