不愧是護國神山！全球「最賺錢公司」排行榜 台積電名次曝光

《Visual Capitalist》近期公布了2025年全球企業獲利能力排名，揭示了全球經濟重心轉移。這份基於2025年11月「前12個月淨利」的數據顯示，美國科技巨擘的獲利總額已達天文數字，甚至超越許多國家的產業總合。其中，Alphabet力壓群雄奪下第一，蘋果與微軟緊隨其後，而台積電也上榜，排第10名。

這份榜單最鮮明的訊號是「AI 與數位化」的高獲利紅利。以排名第4的輝達為例，在AI晶片供不應求的推波助瀾下，其獲利率高達 53.7%，表現極為搶眼。

值得注意的是，作為全球先進製程的核心推手，台積電亦憑藉技術領先優勢，成功卡位全球第10名，與亞馬遜（第6名）、Meta（第8名）等巨頭並列前十強。

相較於科技業的全面屠榜，傳統產業僅剩少數代表。全球最賺錢的非科技公司由沙烏地阿美拿下（第5名），其後則是「股神」巴菲特的波克夏海瑟威（第7名）與金融巨擘摩根大通（第9名）。

