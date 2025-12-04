不愧是護國神山！台積電市占率碾壓群雄 外媒點明年「唯一需持有股票」
財經中心／王文承報導
隨著科技快速發展，人工智慧（AI）風潮席捲全球，科技股也成為投資人追捧的指標。由於AI基礎設施支出預計明年將再度大幅攀升，被譽為「護國神山」的台積電更被外媒點名，是投資人到了2026年「唯一需要持有的股票」。
外媒：2026年台積電唯一需持有股票
儘管外界擔憂AI可能形成泡沫，近期相關類股也面臨一定壓力，但不可否認，AI技術正全面融入各行各業——從工廠自動化、廣告投放、供應鏈管理到醫療應用，人工智慧的影響力正在快速擴大。
也因如此，科技巨頭、新興雲端企業與人工智慧領域的專家（如OpenAI）正加速布局基礎設施，以因應AI應用的爆炸性成長。作為全球第一大晶圓代工廠，台積電自然成為投資人從AI浪潮中獲利的最穩健選擇。
瑞銀預估，2026年全球AI基礎設施資本支出將達到5710億美元，高於此前預估的5000億美元，較今年成長約34%。其中相當大比例的資金將投入半導體領域。麥肯錫分析指出，AI資本支出約有60%會流向「技術開發商與設計商，用於生產資料中心晶片與運算硬體」。
身為全球最大半導體代工廠的台積電，正是人工智慧資料中心晶片與高效能運算硬體的首選製造商。市場研究機構 Counterpoint Research 指出，截至2025年第2季，台積電在全球晶圓代工市場的市占率高達71%，較去年同期增加6個百分點。
更關鍵的是，台積電在市場上領先幅度巨大，排名第二的三星僅占8%市占率。台積電能夠穩居龍頭，正是因為其廣泛且強大的客戶基礎，而這些客戶大多依賴台積電來生產人工智慧晶片。
更多三立新聞網報導
人夫母生病需照顧！全職妻冷回「自己媽媽自己顧」 家用費曝一票人炸鍋
開盤／散裝航運、機器人狂噴漲停！無懼台積電休兵 台股早盤漲逾70點
退休夫妻坐擁3千萬！因「做1舉動」兩兒媳婦秒變臉 晚年生活被自己毀滅
年收251萬也撐不住！夫妻買豪宅因1心態險破產 後悔痛哭喊：拿命換生活
其他人也在看
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 34
手握記憶體、玻纖布雙題材！「它」3天飆20%...今再漲逾5% 盤中炸近126億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（2）日開高漲逾300點，截至12點暫收27,589.37點，上漲246.84點、漲幅0.9%。觀察盤中成交額前5檔個股，權王台積電（2...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
Gemini3點火！電子五哥「它」股價6連漲 外資看好AI前景...目標價小升至49元
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導Google最新推出的Gemini3模型引爆市場話題，其台廠代工夥伴、電子五哥之一的英業達（2356）也因此受矚，股價連續6日走揚，昨...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
被動元件漲價風聲滿天飛！國家隊先提款國巨3億 台塑四寶「這檔」失血3千張
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日終場漲228.77點，收在27,793.04點，漲幅0.83%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
《台北股市》鴻勁創新高！坐穩第五高價 千金股競逐
【時報-台北電】台積電(2330)開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多於跌，AI相關的第二及第三高價股緯穎(6669)、川湖(2059)強攻，甫上市不久的鴻勁(7769)攻上3000元以上新高，也穩居第五高價千金股。 股王信驊(5274)自高檔回檔連挫第三天，整體千金股呈個股表現，鴻勁突破新高成為焦點。 半導體IC測試設備廠鴻勁11月27日以每股1495元轉上市，首日狂飆逾96%，近來呈現高檔震盪，今早一度大漲逾5%至3045元，創上市新高價，並坐穩第五大高價千金股。前五千金股價都在3000元之上。 另外，智邦(2345)、台達電(2308)早盤開高後下壓，失守千元。千金股盤中減1家至25家。台達電早盤曾反攻1005元，智邦則是自周二的千金股寶座暫退位。 台積電今早開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多跌少，由於千金股多具AI概念，隨著輝達及Google題材續火熱，帶動相關高價股表現。 輝達周二股價續揚，帶動供應鏈也是股價第二高的緯穎(6669)早盤漲近3%，伺服器滑軌大廠川湖(2059)重新登上第三高價股，再擠下晶片廠世芯-KY(3661)；世芯-KY盤中退回第四高價股時報資訊 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
NVIDIA新平台需求點火！水冷散熱迎史無前例契機 「4檔」受惠股吃補起飛
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導隨著AI市場高速擴張，資料中心散熱技術在供給與需求端共同推升下，正全面升級，水冷散熱供應鏈迎來史無前例的成長契機。本土...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析
財經中心／綜合報導主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？12月這題材將全面爆發？台股 盤解析，今天 Shot 這盤。《本日直播重點》聯準會降息預期升溫，台股昨日早盤在台積電上漲 25元下，強漲逾400點，隨即在前高壓力下，漲幅逐漸收斂，指數重回月線之上! 隨著油價止跌，中國反內捲以及烏俄停戰等利多消息，市場看好塑化產業景氣反轉，今日股價紛紛走強，台聚、亞聚 、台達化紛紛亮紅燈，台化、華夏、聯成漲約 5%，南亞、台塑漲約4%。PCB族群也相對強勢，同泰、亞電、德宏飆出漲停，富喬、台玻漲約5%，接下來行情怎麼掌握呢? 12月份我們還可以期待作帳行情嗎?看完這場直播你會知道1. 12月作帳行情怎麼抓? 低檔上車機會?2. 塑化產業前景如何? 會走一日行情嗎?3. 資金流回PCB! 台玻.富喬再重演?《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析 更多民視新聞報導投資注意！「聖石金業」疑涉黃金買賣詐欺 董座500萬交保候傳我全都要？中國電動車搶攻歐美 燃油車大舉傾銷新興市場台積電勁揚英特爾大漲 法人：台股觀察量能拚上攻民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
現增案慘陷兩樣情！「這檔」現增5900張定價105元…亮燈漲停鎖不住慘熄火 收平盤爆量7萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB迎來規格升級，市場呈現供不應求，帶動多檔PCB近期趨勢滿滿。定穎投控（3715）昨（2）日宣布辦理現金增資，發行總...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
陷入百元守城戰！這檔PCB連5漲瓦解還觸跌停...外資大賣8千張 八大公股急救1.4億
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（2）日收27,564.27點，漲221.74點或0.81%。八大公股昨日賣超15.47億元，其買超前十大個股，包括5檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤
「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 1
罕見！台股爆逾63億元鉅額交易 今年來累計達9,722億元、刷新高
台股（2）日爆出63.5億元盤後鉅額交易，為近來罕見的新高，推升今日集中市場總成交值為4,865.38億元；累計今年來，鉅額成交值達到9,722.73億元，刷下歷史新高。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
籌碼／外資回來了！三大法人狂買214億 記憶體這檔又被賣了
台股呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，成交量約維持在4400億元左右的水準，顯見市場追價意願仍是相當地謹慎；不過，隨著美聯準會12月降息預期升溫、台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，獲利成長力道持續看俏。美股走強、比特幣飆漲重燃風險偏好，激勵台股（3）日全面反彈，加權指數終場大漲228點收在27,793點，成交量4,397億元。外資買超162億元，投信、自營商分別買超14億與38億，三大法人合計買超214億元，資金明顯回流權值與AI概念股。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
不是台積電、輝達！2026半導體股首選 美銀點名這家公司
美國銀行（BofA）將半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）列為2026半導體個股首選，預期股價成長20％。分析師指出，ASML正進入持續數年的成長期，主因在於曝光技術強度提升、獲利加速以及自由現金流改善。Investing.com報導，美銀重申對艾司摩爾的「買進」評級，並將目標價從986歐元調升到11自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
台達電砸37億溢價收購 晶睿漲停爆12萬張買單排隊搶買
台達電（2308）昨日召開重訊記者會表示，將以每股100元溢價16%，砸約37億元將旗下子公司晶睿通訊股份全數吃下。消息一出，晶睿（3454）今日股價開盤就鎖上漲停價93.6元，更有近12萬張買單排隊等買，台達電也並未閒著，同步上漲2%同歡，直逼千元大關。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
台塑集團點火！南亞爆14萬張奪成交王 分析師揭1關鍵：先觀望「否則避之不及」
台股今（2）日早盤反彈300餘點，截至上午10時30分，南亞（1303）爆出14.2萬張大量，領軍台塑集團點火上攻。運達投顧分析師吳官隆表示，南亞今在65.5元有長上影線，若無法攻克，再加上利多頻傳之際，外資卻連2日站在賣方之下，意味著短線上，市場對題材雖然認可，但股價已先反應，建議空手者先觀望，否則震盪時避之不及。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
機器人股紅綠交錯！百德衝高「鴻海、昆盈」等多檔跟上小漲 智邦、雷虎股價疲軟
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（3）日開盤小漲41.36點至27,605.63點，最高一度上漲283.4點至27,847.67點；截至上午10時40分暫報27,765.39...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
Bitcoin王者復歸，白宮家族卻慘兮兮！比特幣重新站上9萬美元，川普家族概念股單日崩跌40%
比特幣（Bitcoin）2日上演了一場令人窒息的「王者歸來」，在經歷了幾週的血洗與高達10億美元（約合新台幣325億元）的槓桿合約灰飛煙滅後，幣價強勢收復90,000美元大關。然而就在比特幣試圖修復技術線型的同時，曾被視為「加密貨幣第一家庭」的川普家族（Trump Family），其旗下的加密礦業公司股價卻遭遇了史詩級的拋售。《彭博新聞》（Bloomber......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
律勝、晟鈦再漲停！電零股強噴「定穎投控、金山電也亮燈」 晶睿攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周二續揚，AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）上升0.86%、台積電ADR則強漲1.53%，激勵台股今（3）日續漲，開盤上揚41.3...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
被動元件全面回神！這「龍頭」AI營收占比拚翻倍 法人看新品放量點火ASP與毛利雙升
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI熱潮再度點燃被動元件買氣，族群昨全面翻紅，沉寂2日的華新科（2492）也止跌走強，昨大漲3.96%至118元。市場看好AI伺服器...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
虎航砸400億 打造第三代機隊
台灣虎航董事會3日通過第三代機隊計畫，預計增租11架、增購4架，共計15架A321neo新機，並另外取得4架購機選擇權，合計約12.64億美元，總值近新台幣400億元。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話