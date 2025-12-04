不愧是護國神山！台積電市占率碾壓群雄 外媒點明年「唯一需持有股票」

財經中心／王文承報導

隨著科技快速發展，人工智慧（AI）風潮席捲全球，科技股也成為投資人追捧的指標。由於AI基礎設施支出預計明年將再度大幅攀升，被譽為「護國神山」的台積電更被外媒點名，是投資人到了2026年「唯一需要持有的股票」。

儘管外界擔憂AI可能形成泡沫，近期相關類股也面臨一定壓力，但不可否認，AI技術正全面融入各行各業——從工廠自動化、廣告投放、供應鏈管理到醫療應用，人工智慧的影響力正在快速擴大。

也因如此，科技巨頭、新興雲端企業與人工智慧領域的專家（如OpenAI）正加速布局基礎設施，以因應AI應用的爆炸性成長。作為全球第一大晶圓代工廠，台積電自然成為投資人從AI浪潮中獲利的最穩健選擇。

瑞銀預估，2026年全球AI基礎設施資本支出將達到5710億美元，高於此前預估的5000億美元，較今年成長約34%。其中相當大比例的資金將投入半導體領域。麥肯錫分析指出，AI資本支出約有60%會流向「技術開發商與設計商，用於生產資料中心晶片與運算硬體」。

身為全球最大半導體代工廠的台積電，正是人工智慧資料中心晶片與高效能運算硬體的首選製造商。市場研究機構 Counterpoint Research 指出，截至2025年第2季，台積電在全球晶圓代工市場的市占率高達71%，較去年同期增加6個百分點。

更關鍵的是，台積電在市場上領先幅度巨大，排名第二的三星僅占8%市占率。台積電能夠穩居龍頭，正是因為其廣泛且強大的客戶基礎，而這些客戶大多依賴台積電來生產人工智慧晶片。

