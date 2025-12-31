不愧是跨年收視女王！安心亞「狂炸UU」辣翻 率30名舞者熱舞13分半

蟬聯多年跨年「收視冠軍」的女神安心亞，今年獨家在「臺北最High新年城—2026跨年晚會」開場，她大陣仗攜30位舞者，連續唱跳13分半不間斷的勁歌熱舞，晶鑽貝殼美胸呼之欲出，震撼全場。

安心亞跨年帶來精彩演出。（圖／百鴻揚 提供）

安心亞一登場就帶來超過10分鐘不間斷的熱舞，先在8人舞群烘托下，送上搖滾版〈呼呼〉，接著她轉身脫去外套，率領30位舞者大陣仗演唱〈女孩站出來〉時，晶鑽貝殼美胸呼之欲出，這是她繼過去「黃金奶」、連身鏤空馬甲、和「緋紅女神」等經典跨年裝扮後，噴火造型再突破。

據悉整套表演節目耗資破百萬，安心亞說：「我們一直以來都是不計成本，團隊在製作上非常用心，我覺得最珍貴的不是花多少錢，而是大家願意為了這一晚，把最好的表演呈現給觀眾。今年有些歌都做了改編，增添搖滾的元素，風格是比較酷帥的。」

緊接著安心亞還驚喜演出女團Aespa的〈Whiplash〉、BLACKPINK〈Jump〉以及GD的〈Home Sweet Home〉三首金曲，把全場氣氛吵到最高點。

由於安心亞近期忙於電視劇《整形過後》和電影《陽光女子合唱團》的交叉宣傳，為了跨年舞台，她從月初開始準備，有空就進舞蹈教室練習，希望能達到舞蹈總監大目老師高標準的要求，她說：「除了和30位舞者的搭配要整齊一致，今年練最久的是要記韓文歌詞，尤其〈Whiplash〉還有英文、韓文穿插，常會亂掉，所以花了很多時間。」從彩排到正式演出都電力十足，歷時近月不喊苦，被團隊封為「辣感搖滾女力」，續航力超強。

安心亞服裝相當性感。（圖／百鴻揚 提供）

包括〈Super跩〉、〈愛得起〉、〈乖乖牌〉、〈Maybe We Can〉等9首中、韓、英文夾雜的組曲過後，安心亞簡短接受主持人訪問，最後以〈Chillximg〉送給觀眾、送走2025年；下台後和團隊互相擁抱、互道辛苦了，她說：「倒數的瞬間，最重要的是大家一起完成了一件很棒的事情，今年在節目內容上更重視節奏跟情緒的起伏，希望給大家的不只是熱鬧，還有更不一樣的視覺感受。」

