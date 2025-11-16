不慎肘擊旅日巨星流鼻血 安心亞嚇哭道歉「以為要退出演藝圈」
翻拍韓國催淚經典《美麗的聲音》，由陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚等人主演的《陽光女子合唱團》，成為今年跨年檔最具吸引力的年度之作。拍攝過程中，最讓安心亞難忘、也最心驚的是一場不小心肘擊到翁倩玉的意外。戲裡她抬手準備打人，但因角度抓錯，手肘直接撞到奶奶的鼻樑，「我看到奶奶頭往後『嗚』一下，整個嚇歪！」甚至還讓翁倩玉流鼻血。
導演林孝謙看鏡頭上看到一道血痕噴出，連忙喊卡後大家趕緊急救，安心亞則是當場崩潰自責，在旁邊一直哭，所幸奶奶沒有大礙，還強忍著繼續演戲。她也嚇到哭著道歉：「真的很怕奶奶受傷，我好緊張，以為要退出演藝圈了」。
劇中多場衝突戲讓安心亞印象深刻，她笑談一場「踢肚子」的戲：「我本來以為自己力氣很大，所以一直怕踢傷新人演員何曼希。結果前面幾次力道都太輕，反而看起來像沒踢到。」最後導演要求已經做好安全措施，可以更用力，她乾脆放開力道：「最後一顆鏡頭我真的用吃奶的力氣往前衝，導演立刻說『就這個！』」
安心亞笑說整部片讓自己的運動量暴增，「每天都在激烈運動。」不只打人累，連勸架都累。她說：「你不要看陳意涵瘦瘦的，她在戲裡衝動起來力度很強，我要把她拉住真的超費力。每次勸架，我的手臂都酸到快炸開。」
