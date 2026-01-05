不慎親人屁股！王陽明2026 Day1遇車禍 他道歉+負責

藝人王陽明平常會在社群平台和粉絲分享生活日常，視車如命的他昨（4日）無預警在IG曝光遭遇交通意外，因自己未注意前車尚未啟動，結果自己就先催了油門，不慎「親了人家的屁股」，不過他知道是自己的責任，所以也強調：「我的問題，我會負責。」

王陽明新年第一天遇車禍。（圖／翻攝自IG，下同）

王陽明昨天在IG分享一段影片，透露自己在新年第一天就遭遇車禍，當時正在等紅綠燈，當號誌轉變為綠燈時，以為前面車子也走了順勢踩下油門，結果就不小心撞到前面的白色轎車。

從王陽明曝光的畫面可見，雖然他自己的保時捷車牌凹一塊，保險桿側邊也有一點變形突出，但幸好兩邊的車都沒有太大的損傷。

廣告 廣告

對於這場車禍，王陽明也說：「好啦是我自己不小心沒注意到，真的很不好意思前車的車主，還好你們人也超Nice，接下來我一定會把該負責的負責到底！」

延伸閱讀

大S病逝將滿一年！具俊曄新年赴墓碑跪地擦拭 哀慟畫面曝

松井珠理奈宣布結婚！低調交往三年 情定男團成員

韓國首位特技演員金營仁辭世 享壽82歲