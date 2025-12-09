不懂區塊鏈也能輕鬆上手！幣圈新手10大關鍵 專家一次解答

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

無論你有沒有關注加密貨幣，應該都聽過「幣圈1天，人間10年」這句話。自2009年比特幣（BTC）發行以來，價格漲幅驚人，根據華爾街機構預測，未來10年內比特幣市值有望達到黃金的一半，換算單顆價格約64.4萬美元。

隨著比特幣價格屢創新高，加密資產成為投資圈熱門話題，許多新手也開始好奇，到底加密貨幣是什麼？它真的值得投資嗎？本篇整理幣圈新手最常見的10大關鍵問題，邀請「台灣幣安（Binance）隊長」鬼才阿水（以下簡稱「水」）、IG「幣修學分」共同創辦人周律辰（以下簡稱「周」）一起解答。

周律辰 小檔案

幣修學分共同創辦人

二○一六年接觸加密貨幣，並在二○一九年進入區塊鏈產業，二○二二年與夥伴共同創立IG帳號「幣修學分Bitssue Credit」，至今累積近五萬人追蹤，現為IG最大華語加密貨幣新手投資教育帳號。

鬼才阿水 小檔案

台灣幣安隊長

原為影像工作者，二○一六年轉往新媒體經營「鬼才阿水Awater」FB及YouTube頻道，目前致力推廣加密貨幣新手教育，是唯一同時擁有幣安隊長和幣安導師資格的 KOL。

Q1››什麼是加密貨幣？

水：簡單來說，加密貨幣是去中心化的數位資產，不受任何政府、銀行或金融機構控制，設計初衷就是希望個人能自行掌握資產，而不是交給某個國家或銀行保管。

這整個系統靠的是區塊鏈技術，它就像一本公開的帳本，全世界同時有成千上萬的人在幫你「記帳」。在鏈上的每一筆交易都會被寫進這本帳本，而且所有人都能看得到，沒有人能隨便修改，也因為交易紀錄是公開透明、可被追蹤，只要知道加密貨幣的錢包地址，就能查到某個帳號的買賣時間和金額。

很多人誤會加密貨幣都是洗錢、詐騙的工具，但事實相反。這幾年各國政府陸續導入 KYC（Know Your Customer，客戶身分審查）實名認證制度，只要申辦交易所帳號來買賣加密貨幣，都必須上傳身分證審核，確認是本人才能操作，再加上區塊鏈的交易紀錄完全公開透明，資金流向一清二楚，反而比傳統金流更好追蹤。

周：更精確地說，加密貨幣是運用區塊鏈和密碼學技術而建立的貨幣系統。很多人誤以為虛擬貨幣即是加密貨幣，但兩者性質略微不同，虛擬貨幣泛指線上遊戲裡的金幣、LINE Points 這類代幣，只能在特定系統內使用，但加密貨幣一定建立在區塊鏈，利用加密演算法來確保交易安全。

區塊鏈的運作方式是透過密碼學機制，把每一筆交易都加上時間戳記並永久保存。這樣做的好處是駭客幾乎不可能竄改資料，且因成本太高，整個系統既公開透明，又能保有匿名性。

我們以前只能靠銀行管理資產，但現在透過數學和演算法，整個貨幣體系可以自動、公正又透明地運作，不需要再仰賴任何中央機構，這才是加密貨幣真正的迷人之處。

Q2››現在還可以買加密貨幣嗎？會泡沫化嗎？

水：過去10年比特幣漲幅已超過100倍，早期爆發式行情不易再出現，但現在市場更成熟，且制度更健全，適合投資人開始布局。美國、杜拜等國的主權基金都正式投資加密產業，美國政府甚至將比特幣列入戰略儲備資產，代表全球資金開始承認它的資產地位。

我認為，越早進場不代表越好，當時有可能只認識到加密貨幣的價格，而出現追高風險，只有了解價值的人才能獲得報酬。現在這個階段，風險降低且資訊透明，新手能有系統地學習並定期投入，才是真正能讓多數人參與並賺到趨勢紅利的時候。

周：我不會說加密貨幣沒有泡沫，事實上我認為它正處在泡沫中，而這正是最好的投資時機。所謂泡沫，就是市場價格暫時高於內在價值，但這也代表市場對加密貨幣有期待，就像房地產一樣，沒有期待，就不會有資金流入，只要有熱度和發展空間，價格就會隨著技術和應用成長。

我建議投資人用定期定額的方式長期布局主流幣種，最推薦的是比特幣，因它具備大盤的特性，且市值占比最高，長期呈現上漲趨勢。切記不要懷抱一夜暴富的美夢，而要把加密貨幣當成一種高波動但具長期潛力的資產。泡沫不是壞事，反而是創造機會的條件，只要能理性面對風險，並懂得長期投資，加密貨幣仍然是值得參與的市場。

Q3››市面上有哪些幣種？哪些適合新手投資？

水：加密貨幣可略分成2大類，第1類是比特幣，第2類是比特幣除外的山寨幣（Altcoin）。

1.比特幣：是加密貨幣的龍頭，整個加密貨幣的基礎邏輯就是從它開始，它的數量只有2,100萬顆，可用來對抗通膨並保存購買力，被視為「數位黃金」，世界上幾乎每個交易所都可以交易它，流動性最好，且接受度最高。

2.山寨幣：最為人熟知的是以太幣（ETH），它是市值第2大的主流加密貨幣，沒有發行量限制，屬於以太坊系統中的核心貨幣，在智能合約和去中心化應用的領域較為強勁，不過價格波動性高，較不利增值。

穩定幣（Stablecoin）也屬於山寨幣，像是泰達幣（Tether，貨幣代號USDT）和USD Coin（Circle和Coinbase合作發行的美元穩定幣，貨幣代號USDC），兩者是錨定美元的幣種，1顆等於1美元，相對其他價格波動大的加密貨幣，較有價值穩定性，被廣泛應用在加密貨幣交易中。

除此之外還有各種題材的山寨幣，例如：AI幣、遊戲幣、平台幣、迷因幣等。以迷因幣中最具知名度的狗狗幣（Dogecoin，貨幣代號DOGE）為例，它是因社群熱度和馬斯克推文而暴紅，但價格波動劇烈，若想賺取短期價差，很容易因心態沒調適好而被洗出場，對新手來說風險很大。

我給新手的建議很簡單，越主流越安全，建議剛入門的投資人把心思放在主流幣之首的比特幣，如果有餘裕且對加密貨幣有進一步研究，可保留80%的資金在主流幣，同時撥出10%投入看好的山寨幣，另外10%則放置在槓桿、合約等高風險商品。另外，投資任何加密貨幣前，都應根據個人風險來做適合的配置。

Q4››加密貨幣交易所怎麼挑？如何交易？

周：為兼具「速度、安全、划算」，建議投資人同時擁有台灣及國際加密貨幣交易所的帳戶。

目前完成金管會「洗錢防制法聲明」的台灣交易所共有9家，其中最推薦的是前2大交易所MAX（隸屬MaiCoin集團）與BitoPro（隸屬幣託集團）。兩集團皆成立於2014年，是台灣最早投入加密貨幣市場的業者，歷經過最艱難的投資環境。

這兩家交易所均採「掛價制」，用戶可自行設定買賣價格撮合成交，價格相對透明、便宜；相較之下，「兌幣制」由平台一口價報價，成本較高且透明度較低。

此外，MAX與BitoPro均提供台幣信託保障，用戶帳戶內的台幣由銀行信託專戶保管，而不直接進入交易所營運資金，可避免交易所挪用，或因經營問題導致資金損失。

而在挑選國際交易所時，可參考「Coin-MarketCap」網站，了解交易量排行、公司註冊地、可交易幣種等資訊，建議從排名靠前的交易所開始使用，例如幣安（Binance）、OKX。

自2022年國際第2大交易所FTX倒閉後，許多交易所開始提供資產儲備證明（Proof of Re-serves，PoR），即1：1的資產儲備，用戶可自行確認交易所資產狀況，提升透明度與安全性。

以台灣的交易所為例，交易流程主要有3步驟，說明如下。

1.開設並驗證台灣交易所帳戶：須完成實名認證並綁定指定銀行帳戶。

2.入金購買加密貨幣：從銀行帳戶將台幣匯入交易所，也就是「入金」，即可開始買賣加密貨幣。

3.出金：獲利後想變現時，只要賣出持有的加密貨幣、換回台幣，即可透過提領機制將台幣匯回銀行帳戶，完成「出金」流程。

不過，考量台灣交易所規模較國際交易所小，可能存在溢價問題，我更建議購買美元穩定幣後，再轉帳到國際大型交易所，例如幣安來進行投資。

20251112-093.png

20251112-094.png

Q5››買加密貨幣最低花費？有哪些交易成本？

水：加密貨幣可以被切割成非常細的單位，例如比特幣可分割到小數點後第8位，但實際能買多少，仍取決於各個交易所設定的最低交易金額。

多數交易平台規定，單筆最低交易額為10美元（約台幣300元），但我會建議單次投入100美元（約台幣3,000元）以上，避免金額太少會被交易手續費稀釋掉，3,000元起比較能感受到報酬和風險的關係。

至於手續費通常分成2種，第1種是交易所的交易手續費，一般現貨交易的手續費率大概是千分之1到千分之2，買進和賣出都會收取；第2種是鏈上手續費，也稱作礦工費（Gas Fee），只要把加密貨幣轉出交易所和提取到自己的錢包，就會扣掉這筆費用給驗證交易的礦工，以獎勵其協助驗證交易和維護網路安全。費率依照不同區塊鏈和當下網路壅塞度而變動。

Q6››買完幣要放哪裡？怎麼保管最安全？

水：加密貨幣資產存在區塊鏈上，若要動用資金，需要掌握私鑰、助記詞。因此「擁有私鑰＝擁有資產」，必須嚴格保密。而加密貨幣錢包便是用來保存並管理私鑰，通常可分為3類：交易所錢包、熱錢包、冷錢包。

1.交易所錢包：在中心化交易所註冊帳號時，系統會自動生成一個錢包，並由交易所代管私鑰。其優點是買賣加密貨幣或使用交易所的理財服務（如質押、借貸）都非常方便，如同網路下單買賣股票；若忘記密碼可聯絡客服提供相關資料，驗證為本人後即可找回。缺點是此無異於將資產交給銀行託管，如果交易所倒閉、遭駭或本身不合規，資產可能受損。

2.熱錢包：私鑰被儲存在連網軟體內，由投資人自行保管，使用時須連接網路，形式像是電腦網路插件或手機App。優點是使用免費、靈活，可用來參與DeFi（Decentralized Finance，去中心化金融）、NFT（非同質化代幣）等應用。缺點則是仍須連接網路，存在駭客攻擊的風險，若誤入釣魚網站，資金恐轉入他人口袋。

3.冷錢包：私鑰被儲存在實體硬體內，由投資人自行保管，離線存放不須連網，外型類似USB隨身碟或金融卡，或者是一張印有QR Code的紙卡（紙錢包）。優點是與網路隔絕，幾乎沒有駭客風險，安全性最高。缺點是若保存不當而遺失損毀私鑰，資產將永久無法取回，因此建議還是妥善保存於保險箱。

總結來說，3種錢包各有優缺，投資人可依資金量、使用頻率與自身風險承受能力進行調整。對於新手而言，可將多數資金放在大型合規交易所錢包，兼顧便利與安全；少量資金放在熱錢包參與鏈上互動；待資產累積到一定數量後，再考慮轉入冷錢包，確保長期安全。

20251112-095.png

Q7››台灣可以買加密貨幣ETF嗎？

周：目前台灣還沒有本土掛牌的加密貨幣ETF，如果想投資，可以透過海外券商購買，美國市場在川普的推動下，已經陸續通過或審核多檔加密貨幣現貨ETF和期貨ETF。

其實，加密貨幣ETF的設計就像是把比特幣包裝成基金來交易，投資人不用自己保管錢包和私鑰，由ETF發行商代為保管，因此操作更方便，風險也相對低一點。

不過，購買ETF的代價是失去加密貨幣「去中心化」的精神。比特幣的初衷是希望使用者能自己掌握資產，一旦交由ETF發行商代管，就等於又回到中心化的系統。

台灣目前也不開放加密貨幣合約交易這類衍生性商品，如果想操作期貨、期權等商品，就必須到境外交易所進行。

最後要提醒的是，加密貨幣ETF雖然方便，但成本相對高，舉例來說ETF的價差和券商手續費加起來，可能比直接買現貨貴1%以上，對長期定期定額的投資人來說，這些費用初期看起來不高，但長期下來仍是需要考量的成本。若是短期操作，更要特別留意價差和手續費，避免被交易成本吃掉報酬。

Q8››適合加密貨幣新手的投資策略？

水：新手適合操作簡單且相對安全的策略，像是長期持有（HODL，幣圈迷因詞，指持有某種幣且不輕易賣出）具長期價值的主流幣種，如比特幣、幣安幣。在相對低點時逐步累積籌碼，買了然後忘記它，不須頻繁操作，也不須開槓桿，長期持有下來都能獲得相當可觀的收益。

而定期定額則能幫助平均買入成本，並降低判斷壓力，因為我們很難永遠買在最低點、賣在最高點。但定期定額最有效率的時機點，是在相對低檔盤整期啟動，若在高位才開始，就必須持續至少4年，即撐到下一輪週期循環，才會有相對不錯的投資報酬率。而現在正處於相對高點的位置。

此外，也可使用網格機器人（自動化交易工具）來應對波動行情。透過設定區間自動低買高賣，可以克服人性中的貪婪及恐懼，無須盯盤即可參與市場。但須注意，若開啟後幣價一路下跌，仍會面臨虧損風險。

周：比特幣市場具有明顯的4年週期循環，主因來自「減半機制」─每當21萬個區塊被挖掘，礦工比特幣獎勵將自動減少50%，導致供給減少，進而帶動價格上漲。依照過去經驗，比特幣約每4年發生1次減半，持續到2,100萬枚被開採完為止。

過往比特幣每次牛熊轉換的漲幅都超過6倍，遠高於市面上許多投資標的。投資人若能在熊市階段逢低買入現貨，就能輕鬆獲得相當可觀的報酬。定期定額的操作門檻相對較低，但會犧牲部分報酬。

此外，加密貨幣有不少活存產品，年化報酬率也都不錯，比一般銀行活存利率明顯高許多。許多人不願花時間了解，只把錢丟到認知門檻最低的銀行定存，報酬自然有限；但若願意花點心力提升認知，加密貨幣市場也能在風險可控下帶來更高回報。

20251112-097.png

Q9››該用多少錢投資加密貨幣？

水：貝萊德投信建議將加密貨幣配置在資產中的比重約為3%，但我認為5%左右是合理範圍。這樣的比例能確保在極端情況下保留可動用的資金。例如，戰爭爆發須帶家人出國避難時，加密貨幣可迅速兌換成當地法幣，讓投資人在最壞情境下仍能存活。

以我自身來說，持有加密貨幣的比例遠高於5%，主要是因為我身處產業第一線，能即時掌握消息，投資心態與策略也更為成熟。但對一般散戶而言，具體投入金額應以「能完全承受歸零」為原則，就像買刮刮樂，有中獎固然開心，沒中也不影響生活。

千萬不要幻想靠加密貨幣翻身，借錢All in而暴富是發生在極少數人身上的故事。比特幣在目前階段的漲幅已超越多數傳統股票，沒必要貪圖「十倍幣」、「百倍幣」的暴利。所有投資最重要的是先學會「不虧錢、不歸零」，能在市場中長期生存，才有機會享受成長紅利。

我強烈不建議一般散戶借錢投資。若資金有限，應優先專注本業，因為本業賺的錢最實在，借錢投資反而容易虧損；或者花時間研究加密貨幣的產業及生態，透過參與社群或擔任項目管理員，從學習中挖掘早期機會。

周：多數大型國外投資機構建議散戶將加密貨幣配置在總資產中的比例約5%，但我看法略有不同。許多人同時投資美股前段班、台股前段班與加密貨幣，誤以為做到分散風險，實際上這三者風險高度重疊，幾乎是同漲齊跌，因為都與科技、AI連動。

配置比例取決於你對產業的理解。熟悉哪個領域，就多配一些，發揮更高效率；若沒有特別研究，則直接放大盤，用省時省力來換取和大盤績效相當的報酬。風險與認知相關，並非投資商品波動越大，風險就越大，而是對商品認知越深，風險就越小，我們應該把有限的時間與金錢花在你懂的事情上。

對於資產規模較小的投資人，不必拘泥比例。在掌握產業知識與風險認知前提下，年輕階段適度開槓桿是可行的，隨著年齡增長可再逐步縮減槓桿。若資產規模達上億級別，才須考慮房地產、實體產業、大盤與個股的綜合配置。

Q10››幣圈詐騙百百種，該如何避開陷阱？

水：幣圈詐騙主要可分為3 大類型：感情詐騙、假投資詐騙、假冒詐騙。

1.感情詐騙：常見於交友軟體或社群平台，詐騙者多以AI生成或盜用的俊男美女照示人，透過噓寒問暖拉近關係，營造「網公、網婆」的親密氛圍，接著曬出名車豪宅及出差旅遊照片，塑造優渥生活的形象，誘導一起投資致富。為了增加可信度，先讓你小額試水，例如投1萬元即可每月領回1千元，待你嘗到甜頭、放下戒心後，便鼓吹貸款、抵押來加碼投資。這類詐騙案件的比例跟金額最多，受害人往往難以勸退，因為傷的不僅是金錢，還有感情與信任。

2.假投資詐騙：常以「高收益、低風險」、「保證獲利、穩賺不賠」等話術為誘餌，上鉤之後便會非常熱情地手把手帶你註冊、KYC、轉帳，等你要出金時卻要求先繳一筆保證金。有些詐騙集團非常狡猾，刻意標榜年化報酬率7%～10%，讓人誤以為合理。而合規的幣安交易所也曾推出年化12%的穩定幣活存活動，但限額3萬美元，且僅為期1個月，實際收益僅約1%。因此，判斷重點不在報酬高低，而是在收益來源是否清楚可信。

3.假冒詐騙：包括假冒朋友、名人帳號提供投資訊息，或以假交易所、釣魚網站誘導操作。這些網站或App往往仿造官方介面，讓你以為在正常交易，實際上資金已被導向對方錢包。

詐騙慣用「機會稍縱即逝」的話術，逼迫投資人在未經思考下匆忙匯款。此時應先「停、看、聽」──停手冷靜、上網查看、打聽求證，確認交易所或項目是否合規、邏輯是否合理，並思考陌生人積極地告訴你賺錢機會的背後原因。一旦懷疑受騙，務必立即報警備案並停止一切匯款。雖然多數款項難以追回，但能避免自己越陷越深。

周：詐騙有許多共同特徵，只不過是披上加密貨幣的外衣。前幾年「資金盤」詐騙在幣圈也相當流行。詐騙集團會先偽造一份加密貨幣白皮書，聲稱現在可用低價買到未上市新幣別，並保證未來上市到交易所就會大漲，屆時就可以賣掉賺取價差。事實上，即使這些幣真的在某些不知名交易所發行，但由於沒有買盤支撐，大家都只想賣，缺乏成交量之下，價格當然也不會漲。

至於如何防範詐騙，當遇到任何陌生訊息或連結時，撥打165防詐專線，或將網址貼到檢驗工具，了解可信度有多少。平時應充實加密貨幣領域的知識，當你熟悉合規交易所平台的完整流程，任何詐騙網頁與操作流程都會變得「超不正常」─把基本功學好，才是最佳的防護罩。

（圖片來源：Money錢 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年11月號

下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動