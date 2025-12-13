不懂就開口 曹西平學會問：老人票哪買？

〔記者林南谷／台北報導〕今(14)日透早天才剛亮，資深藝人曹西平就在臉書發文曬出獨自一人搭高鐵照片，一句話「人老了要學習的事情也挺多」是他現在最佳寫照。

曹西平說，現在的他要學習怎麼買車票，怎麼搭車班次幾號，幾號月台上車，還要特別注意一下，不然班次就錯過了要等下一班，一席話認了身為老人，自己也要學習獨立也要走出去，他說：「不懂就開口問一下，老人票在哪裡買？」

他也知道什麼事情都有第一次，「多坐幾次就了解了，我的年代都沒有這些，就學習吧！」一個人坐車，一個人搭車，一個人散步回家，曹西平說，這就是真實的生活，認為很多人都是一樣的，沒有誰是例外的，每個人都是忙忙碌碌的為了生活，也知道活在這個世代確實比較辛苦，那就「活到老做到。」

