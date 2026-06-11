不懂足球也能發威？台南Josh猜2隊奪冠德國淘汰 全場笑：All In了

娛樂中心／陳又瑞報導

台南Josh預測法國、巴西可能奪冠。（圖／翻攝自台南Josh臉書）

四年一度的世界盃足球賽即將於台灣時間6月12日登場，許多民眾除了觀賞精彩賽事以外，也磨刀霍霍期待在台灣運彩大殺四方。為了刺激買氣，台灣運彩在此次世足賽期間推出名車黃金抽獎活動，更找來素有「冥燈」稱號、完全不懂足球的棒球YouTuber「台南Josh」宣傳，「這次世足我不負責任全憑猜測的預測法國或巴西奪冠！到時候再來見真章！」，影片曝光後引發熱議。

台南Josh在臉書粉專、IG發文表示，自己收到台灣運彩邀約進行冠軍預測，「可是我不懂足球欸，我這樣做預測可以嗎？他們說沒關係啊，你不懂足球，可是你懂預測，啊？咦？這樣也可以哦？」，讓他決定接受邀請進行預測，「實在是想不透，為什麼廠商都拜託我預測呢⋯」。

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台南Josh指出，他邀請略懂足球、運彩的朋友挑選出6支有冠軍相的隊伍，分別是西班牙、法國、德國、巴西、葡萄牙、阿根廷，加上他過去有次世足賽曾買德國隊奪冠，結果在預賽就被淘汰，因此淘汰德國的選項，「這次世足我不負責任全憑猜測的預測法國或巴西奪冠！到時候再來見真章！」

對此，許多網友紛紛回應，「All In德國！」、「沒講到荷蘭，看來這次荷蘭要擺脫無冕之王，準備奪冠了」、「財富之門已開～重押德國～」、「德國全國謝謝你！」、「別…唉算了，反正我不是這兩隊的球迷」。

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