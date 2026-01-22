不應只強調論文數 鄭英耀：應重視論文的社會貢獻

教育部長鄭英耀在全國大專校長會議中表示，如果過於重視論文數字，所發表的論文恐怕沒有實際的貢獻度，所以論文的評估指標，更應該考量對社會真正的貢獻。

國科會主委吳誠文在全國大專校院校長會議專題演講時表示，學術研究不能只算論文數，應重視貢獻度。教育部長鄭英耀也表示，透過論文的發表，可以和世界分享臺灣的科研成果，但如果太重視數字，恐怕貢獻度有限，

鄭部長表示，近年來一些大學教師升等的評估指標，其實也有考慮到從研究教學轉化到對社會真正的貢獻。

鄭部長表示，教育部當然會關心多元的對社會貢獻的指標，但每一個大學都會有給自已的定位，這屬於大學的專業自主，教育部也會予以尊重。