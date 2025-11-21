不懼中國恫嚇！沈伯洋再度訪歐赴荷蘭談民主防衛 攜手范雲續拚外交

民進黨立委沈伯洋遭中國發布追緝令，然而他不懼恫嚇，明天將前往荷蘭，與立委范雲出席國際自由聯盟會議，繼續拚台灣外交。（圖／翻攝立委范雲臉書）

民進黨立委沈伯洋遭中國以涉及「分裂國家罪」立案偵查，還被全球通緝，引發兩岸高度關注。然而他無懼恫嚇，繼日前赴德國國會作證後，將再度前進歐洲，預計當地時間明（22日）前往荷蘭，與民進黨立委范雲出席國際自由聯盟（Liberal International, LI）第209屆執行委員會會議。對此范雲臉書PO文表示，「無所畏懼，外交繼續接棒！」

國際自由聯盟第209屆執委會於21日至23日在荷蘭海牙舉行。根據官網議程，沈伯洋預計於當地時間22日上午11點15分（台灣時間22日下午6時15分），出席「在政治操弄時代捍衛民主」座談會，將共同探討如何應對威權勢力的資訊戰與滲透。

​另外，擔任LI副主席的范雲也將在同日下午2點30分（台灣時間晚間9時30分），參與題為「震撼與麻木：自由派如何應對常態性危機與不安全感的政治」論壇，共同商討在動盪國際局勢下的自由派對策。

對此，范雲在臉書上證實此事，「我和Puma在荷蘭！無所畏懼，外交繼續接棒！」她秀出兩人的合照表示，「終於可以跟大家公開，沈伯洋委員也會跟我一起在荷蘭出席國際自由聯盟會議！」

范雲指出，國際自由聯盟（Liberal International, LI）集結全球近百個自由派政黨，長期支持台灣，她目前擔任聯盟的共同副主席，去年在智利的年會也出席，當時通過決議，譴責中國扭曲聯大2758號決議文，打壓台灣國際參與。

范雲續說，這一次，她將和來自荷蘭、烏克蘭國會議員，以及委內瑞拉、黎巴嫩自由派政黨的領袖，討論「自由派如何在危機與不安全感的政治中航行」；沈伯洋則會分享「如何在政治操弄時代下進行民主防衛」。

范雲說，如同前總統蔡英文說的，外交就是一棒接一棒，繼續一起為台灣奮戰。



