不懼中國！沈伯洋赴荷蘭站國際刑事法院前：把這個勇氣帶給台灣民眾

民進黨立委沈伯洋赴荷蘭出席國際自由聯盟會議，站在具有意義的國際刑事法院前。（圖／翻攝沈伯洋臉書）

民進黨立委沈伯洋、范雲赴荷蘭出席國際自由聯盟會議。沈伯洋在台灣時間的昨天（21日）深夜透過臉書發布影片表示，他現在人在荷蘭海牙的國際刑事法院，此行會努力拓展外交，讓各界知道台灣處境，也讓大家知道台灣與所有民主同盟站在一起，「把這個勇氣帶給台灣民眾」。

沈伯洋透過臉書發布他在國際刑事法院前的影片，他表示，知道很多台派最近的心情都比較失望，畢竟很多爛法案不斷被通過，但中國的劇本就是要大家失望，失望以後仇恨、仇恨之後冷漠、冷漠之後恐懼。

沈伯洋指出，中國對他做過這些事情，但這些劇本對他沒有效果，相信這對台灣人也不會有效果，希望大家留著氣力，這會是一場長期抗戰。

沈伯洋說，他現在人在國際刑事法院，是獨裁者在戰爭罪或大屠殺被審判的地方，非常諷刺的是，作為民主的守衛者，結果他現在反而被獨裁政權所通緝，但他不會感到畏懼；他也說明，稍後即將進入國際刑事法院，由於此處是自由世界跟獨裁政權對陣的最後法治界限，深具意義。

最後，沈伯洋表示，此行他是受國際自由聯盟的邀請，在此聯盟中，自由世界的政黨會討論身在與獨裁政權對抗的時代，到底應該要怎麼做；他會努力拓展外交，讓各界知道台灣處境，以及讓大家知道台灣與所有民主同盟站在一起，希望把這個勇氣帶給台灣民眾。



