不懼中硬槓施壓 高市重申「立場一貫」1／高市稱推動「日中戰略互惠」不變 中國：收回錯誤言論

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中國反彈，她今天（21日）表示，推動兩國戰略互惠關係的大方向沒變；而中國外交部對此回應，高市早苗應立即收回錯誤言論，切實把對中承諾體現在實際行動上。

日本首相高市早苗：「關於中國，上個月底我和習（近平）主席之間確認要推動戰略互惠關係，以及構築建設性、穩定的雙邊關係，這個大方向完全沒有改變。」日本首相高市早苗的台灣有事言論，引起中國一連串反制行動，高市21日召開記者會打破沉默，強調仍要和中國保持合作，而北京則立即給出回應。

中國外交部發言人毛寧：「日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，建構契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，就應該恪守中日4個政治文件精神和所做的政治承諾，立即收回錯誤言論。」不只中國氣得急跳腳，日本記者也當面問高市會不會撤回台灣有事言論，但高市沒有正面回應，反而對於中國武力侵台恐造成日本存亡危機一事，強調日本政府的立場從前首相安倍晉三以來都是一貫的。

日本首相高市早苗：「關於『怎樣的事態會符合存立危機事態』，結論是根據實際發生的事態的個別具體狀況，由政府綜合所有的資訊去判斷。」高市開完記者會後，下午就到羽田機場搭機飛往南非，參加 G20 峰會；中國方面則是由國務院總理李強出席，北京20日重申，李強不會和高市在 G20 峰會上會面，並請日方自重。

不過高市透露，雙邊會談正在根據參加國的提案進行協調中，日中領袖會不會王見王，成為本屆 G20 一大焦點。

