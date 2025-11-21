不懼中硬槓施壓 高市重申「立場一貫」2／中國官媒唱衰高市 日本自民黨杯葛中領館活動

日本也對中國祭出反制舉動。（示意圖，photoAC）

隨著日中衝突加劇，中國國防部接連在社群平台發布日本首相高市早苗諷刺畫，官媒央視網甚至製作歌曲，大罵高市厚顏無恥。不過，日本也祭出反制舉動，日本自民黨昨天（20日）決定，要求各縣杯葛中國駐大阪總領事館主辦的各類活動。

央視網：「台灣有事就是日本有事，真是厚顏無恥，賊心不死。」中國央視網將日本首相高市早苗畫成漫畫人物，還送給她一首rap。央視網：「高市高市，只會搞事，高市高市，別再搞事，歷史的車輪，滾滾向前，和平與發展。」中國解放軍最近不斷在社群平台X發布高市早苗的諷刺畫，比如高市燃燒一本寫有憲法字樣的書，火焰中飛出纏著旭日旗的惡靈，還意圖襲擊她；另一張則是高市走向靖國神社的畫面，下面還寫著「自掘墳墓 走向不歸路」，甚至還做成動畫。

中國諷刺動畫：「玩火者終將引火燒身。」隨著中國不斷升高對日本的批判，對中政策跨國議會聯盟IPAC在21日發表聲明，強烈譴責中國駐大阪總領事薛劍威脅性的言論，呼籲各國政府站出來力挺日本，清楚劃出台海的紅線；這份聲明獲得聯盟內多國議員連署，包括英國、美國和菲律賓等國的議員。

日本共產黨政策委員長山添拓詢問外務大臣茂木敏充，事情的起點正是高市首相的國會答辯，此次日中關係惡化的原因是否認為在日本方面？茂木回應：「我理解為這是陳述政府一貫方針的內容。」

自民黨在20日決定，要求各都道府縣拒絕出席中國駐大阪總領事館主辦的各類活動，採取「軟性制裁」策略。有日媒統計，中日至今已有約20項活動或計畫取消，原定本月25日的日本企業訪中團，也在中方要求下延期，兩國局勢未見緩解跡象。

